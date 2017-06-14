Бадель, Фасио и Паредес могут продолжить карьеру в «Зените», Брозович отказался от предложения

«Зенит» в ближайшее время может пополнить состав несколькими игроками из Серии А. Как отметил спортивный комментатор Нобель Арустамян, существует вероятность трансфера хорватского легионера «Фиорентины» Милана Баделя. Питерский клуб также имеет предметный интерес к двум футболистам «Ромы» Леандро Паредесу и Федерико Фасио.

При этом «Зенит» не смог договориться по переходу полузащитника «Интера» Марсело Брозовича. Футболист не захотел переезжать в Россию, хотя миланский клуб был готов его продать за 30 миллионов евро.