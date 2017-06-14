Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бадель, Фасио и Паредес могут продолжить карьеру в «Зените», Брозович отказался от предложения

    «Зенит» в ближайшее время может пополнить состав несколькими игроками из Серии А. Как отметил спортивный комментатор Нобель Арустамян, существует вероятность трансфера хорватского легионера «Фиорентины» Милана Баделя. Питерский клуб также имеет предметный интерес к двум футболистам «Ромы» Леандро Паредесу и Федерико Фасио.

    При этом «Зенит» не смог договориться по переходу полузащитника «Интера» Марсело Брозовича. Футболист не захотел переезжать в Россию, хотя миланский клуб был готов его продать за 30 миллионов евро.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.06.2017 13:47
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июня 2017, 16:52

      Пора уже озвучить Зениту должность Нобеля Арустамяна в клубе . "Пресс-секретарь" , "пресс-атташе" , как-то еще .... ? А то даже и не знаешь как относиться к этим "новостям" !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dok66 14 июня 2017, 18:48

      Инсайдер.... Можно подняться, а можно прогадать... Смотря как и когда воспользоваться инфой...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > insider_retro 14 июня 2017, 18:56

      та нет .... С Зенитом должность "инсайдер" может дорого обойтись .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dok66 14 июня 2017, 18:58

      За ценой дело не станет, Нобель искренний и правдивый...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 14 июня 2017, 16:35

      и сколько бабла народного спустят на них

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > карасевщина 14 июня 2017, 18:49

      Потому и спустят, что не заработанное и не вымученное.... Если бы на билетах и атрибутике зарабатывали - хрен бы так сенокосили....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 14 июня 2017, 14:51

      И все это как всегда решится в последнее трансферное окно

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Stavropolets 14 июня 2017, 18:50

      Что за последнее трансферное окно?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 июня 2017, 14:44

      Кто следующие ? Ещё не всех перебрались ?)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 14 июня 2017, 14:30

      Вопрос решен на 50%, т.е. Нобель согласен, осталось уговорить клубы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      lexa52rusnnVOLGA 14 июня 2017, 14:18

      это кто вообще такие?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11