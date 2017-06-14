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    Игорь Денисов может вернуться в «Зенит»

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов может продолжить карьеру в «Зените». Как отмечается, питерский клуб хотел бы арендовать своего бывшего футболиста, который выступал за питерцев с 2001 по 2013 год.

    «Вопрос еще не решен, но «Зенит» продвинулся уже довольно далеко, трансфер я оцениваю как очень вероятный. Речь идет об аренде на один сезон», – заявил спортивный комментатор Нобель Арустамян.

    В завершившемся сезоне Денисов провел в чемпионате России 23 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.06.2017 12:02
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 14 июня 2017, 18:44

      Ну правильно! И еще замутить че-нить против Манчини!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 июня 2017, 18:32

      Нобель шарит.... Значит где-то утекло.... Может тот случай, когда надо ещё раз в реку войти...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 14 июня 2017, 16:54

      Если только вместе с Тарасовым !

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > XaXatyn 14 июня 2017, 18:53

      Тарасов в Питер, на родину Буззовой?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Йогурт Мэн 15 июня 2017, 15:47

      А почему бы и нет)

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июня 2017, 16:24

      Почему говорит комментатор , а не Сарсания ! Захотели посмотреть реакцию ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dok66 14 июня 2017, 18:36

      Примечательно.... Щупают...

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июня 2017, 16:11

      Какие-то одноразовые пополнения,
      Может это нарочно вызвать волнения?
      А в тихушку по Европам разъезжают
      Скупают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 14 июня 2017, 15:15

      Кроме Черчесова, все видят, что Игорь, лучший, из наших игроков, на своей позиции,

      0
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > sochi-2013 14 июня 2017, 15:27

      23 игры: 1 гол и 2 результативные передачи! Конечно лучший!!! А по запрашиваемой им зарплате и вовсе один из лучших в мире!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > diadushka 14 июня 2017, 20:30

      Давно футболом интересуешься, эксперт?! В команде есть не только атакующие игроки. Забивать голы в обязанности Денисова не входит, а что такое опорник в википедии почитай...

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > mdu86 14 июня 2017, 20:37

      твое мнение очень важно было узнать) теперь обязательно почитаю)))

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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 > diadushka 15 июня 2017, 12:24

      У Акинфеева и Реброва вообще голов не помню, и .....???
      Если ему платят, сколько он запрашивает, это тоже что-то значит.
      Ты сходи к шефу и запроси- посмотрим, где окажешься.

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > sochi-2013 15 июня 2017, 12:40

      у Акинфеева прекрасный гол был в падении через себя в прошедшем розыгрыше ЛЧ, как не помнишь?)))
      Если Деньгисову платят столько же, сколько к примеру, Артуро Видалю, конечно это что-то значит! Значит игроки, поигравшие в ФНЛ явно не хуже финалистов ЛЧ, ты это хочешь сказать?)

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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 > diadushka 15 июня 2017, 12:54

      То был шедевр.
      Хочу сказать, что человек всегда хочет больше, а вот у тех, кто платит ТАКИЕ деньги нашим футболистам, явные проблемы со здравым смыслом. Или криминальная составляющая. Это либо откаты, либо отмывание денег.

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      Рейтинг: +183

      Cosh18 14 июня 2017, 14:28

      супер гуд

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 14 июня 2017, 14:26

      Ээээ, пошли на хрен

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      Рейтинг: +709

      monser08 14 июня 2017, 13:49

      Не смотря на особенности характера Гарика , я лично скучаю по той игре которую он делал в сообществе с Аршавиным, Анюковы, Быстровым. Жаль что этого не вернуть.

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 14 июня 2017, 13:29

      Придёт услышать скока Кокорин получает м будет плакат

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 > Tajik-za Zenit 14 июня 2017, 16:27

      Услышит и что.... опять заруба начнется тама

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