Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Денисов может вернуться в «Зенит»

14 июня 2017, 12:02
39

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов может продолжить карьеру в «Зените». Как отмечается, питерский клуб хотел бы арендовать своего бывшего футболиста, который выступал за питерцев с 2001 по 2013 год.

«Вопрос еще не решен, но «Зенит» продвинулся уже довольно далеко, трансфер я оцениваю как очень вероятный. Речь идет об аренде на один сезон», – заявил спортивный комментатор Нобель Арустамян.

В завершившемся сезоне Денисов провел в чемпионате России 23 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Трансферы Локомотив Зенит Денисов Игорь Арустамян Нобель
Комментарии (39)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дядя Серёжа
1497431386
Старые руководители хотят собрать старый состав? Повторить "старые" успехи? Как то всё по новому звучит.
Ответить
alexfilatov
1497431527
Он не нужен Зениту, не в том возрасте уже, да и боюсь если и возьмут его то это будет игрок не постоянного состава, пускай лучше в ЛоКо выступает
Ответить
westminster1
1497431809
Шнобель явно на чем-то сидит
Ответить
Danish Dynamite
1497432038
Забыл до кучи в Спартаке и ЦСКА поиграть.
Ответить
sidul1
1497433036
Зенит собирает паспортистов,к чему бы это?Думаю,что наши тупоголовые чинуши после ЧМ гайки совсем затянут,и будет как в Китае,мы теперь смотрим им в рот.Так что будем по телеку смотреть заграницу,а стадионы будут пустовать.
Ответить
STAFOR13
1497434027
в Локо не дураки, в аренду отдавать возрастного игрока который и самим нужен, через год ему уже 34 будет, так что новость очень глупая.
Ответить
paracetamol
1497434432
Деньгисов вернется за деньгами?
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1497434839
В Зените хотят одновременно вернуть всех стариков, дать шанс молодым и накупить сильных иностранцев. Какой-то похмельный коллаж.
Ответить
sochi-2013
1497442522
Кроме Черчесова, все видят, что Игорь, лучший, из наших игроков, на своей позиции,
Ответить
dok66
1497446646
Почему говорит комментатор , а не Сарсания ! Захотели посмотреть реакцию ?
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
3
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
2
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
2
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
2
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
3
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
7
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
3
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+