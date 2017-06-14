Игорь Денисов может вернуться в «Зенит»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов может продолжить карьеру в «Зените». Как отмечается, питерский клуб хотел бы арендовать своего бывшего футболиста, который выступал за питерцев с 2001 по 2013 год.

«Вопрос еще не решен, но «Зенит» продвинулся уже довольно далеко, трансфер я оцениваю как очень вероятный. Речь идет об аренде на один сезон», – заявил спортивный комментатор Нобель Арустамян.

В завершившемся сезоне Денисов провел в чемпионате России 23 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.