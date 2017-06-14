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    В «Хетафе» рассчитывают, что «Реал» продаст Морату

    В «Хетафе» рассчитывают, что руководство «Реала» все же решится на продажу нападающего Альваро Мораты. Дело в том, что он играл за местную академию с 2007 по 2008 год. В случае осуществления трансфера, «Хетафе» получит определенный процент за воспитание футболиста.

    «Если «Реал» продаст Морату, то мы получим дивиденды за его воспитание. Мы уже трижды получали деньги благодаря таким сделкам. Так что пусть «Реал» продаст Морату, а мы заработаем на этом», – приводит слова президента «Хетафе» Анхеля Торреса Onda Cero.

    Ранее сообщалось о возможном трансфере Мораты в «Милан» и «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2017 10:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июня 2017, 15:43

      Хетафе участвовал в воспитании Морату ! И юристы славно поработали . Почему в РФ нет такой практики ?

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 14 июня 2017, 10:20

      это такто печально, что многие команды за счет этого живут, сами бы продавали и норм

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      Рейтинг: +1423

      Parham > овертайм 14 июня 2017, 11:42

      Но пойми!!! Не могут сразу 10-20 команд играть в финале, или тем более быть победителями!!!

      Так что не все команды могут так накручивать ценники на своих!!!

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan > овертайм 14 июня 2017, 14:30

      это как раз "жить по средствам", а не получать финансирование от государства

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