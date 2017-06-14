В «Хетафе» рассчитывают, что «Реал» продаст Морату

В «Хетафе» рассчитывают, что руководство «Реала» все же решится на продажу нападающего Альваро Мораты. Дело в том, что он играл за местную академию с 2007 по 2008 год. В случае осуществления трансфера, «Хетафе» получит определенный процент за воспитание футболиста.

«Если «Реал» продаст Морату, то мы получим дивиденды за его воспитание. Мы уже трижды получали деньги благодаря таким сделкам. Так что пусть «Реал» продаст Морату, а мы заработаем на этом», – приводит слова президента «Хетафе» Анхеля Торреса Onda Cero.

Ранее сообщалось о возможном трансфере Мораты в «Милан» и «Манчестер Юнайтед».