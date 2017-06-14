В Калининграде отметят год до старта ЧМ-2018

В Калининграде пройдут празднования в честь года до открытия чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. На мероприятии запланированы проведение мастер-классов по чирлидингу и футбольному фристайлу, спортивные соревнования и автограф-сессия с ветеранами калининградского футбола. Все торжества состоятся в среду, 14 июня, ровно за год до начала турнира. В празднике также примет участие посол Калининграда на ЧМ-2018, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

Напомним, что сам чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.