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    В Калининграде отметят год до старта ЧМ-2018

    В Калининграде пройдут празднования в честь года до открытия чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. На мероприятии запланированы проведение мастер-классов по чирлидингу и футбольному фристайлу, спортивные соревнования и автограф-сессия с ветеранами калининградского футбола. Все торжества состоятся в среду, 14 июня, ровно за год до начала турнира. В празднике также примет участие посол Калининграда на ЧМ-2018, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко.

    Напомним, что сам чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.06.2017 09:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 14 июня 2017, 12:19

      Русский празднику накануне пьян. За год - это нормально.

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