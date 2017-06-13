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«Зенит» отказался отпускать Кришито в Италию

13 июня 2017, 16:41
13

«Зенит» принял решение не расставаться с защитником Доменико Кришито в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент футболиста Андреа Д’Амико.

«Кришито был близок к возвращению в Италию, у него были предложения от «Наполи», «Фиорентины» и «Интера». Но руководство «Зенита» посчитало, что не стоит отпускать Доменико во время перестройки команды», – сказал агент.

Напомним, ранее сам Кришито заявил, что намерен вернуться в Италию.

В минувшем сезоне чемпионата России защитник провел 25 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Источник: Gianlucadimarzio
Россия. Премьер-лига Зенит Наполи Фиорентина Интер Кришито Доменико
Комментарии (13)
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dok66
1497361660
А как же семейная причина переезда в Италию ? Или Зениту на это глубоко начхать ?
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oyabun
1497361716
У них в клубе рабовладельческий строй?
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Qranat
1497362119
Ну как же можно добровольно отказаться играть за "Зенит" и Газпром - это не правильно и подрывает авторитет "великой" компании, да ? Вот так и ломают карьеру футболистам в Питере - руководство так решило и крепостной будет отбывать номер до конца... Сначала Ломбертс, теперь Кришито. Ну и так же Доменико будет стараться "приносить" пользу "барину", приберегая себя для Италии... И будет ПРАВ ! А летом уйдет свободным агентом. Столько лет отдал клубу и вот вам спасибо, дорогой. Вот болото !
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Garrincha58
1497362159
ничего не меняется в Зените как был бардак и хаос так и остался какой смысл держать игрока если он уже давно желает слинять вот поэтому другие и не горят желанием сюда ехать
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Asbjorn
1497362169
также как и с ломбертсом по ходу,если хотел уйти,то почему бы и не отпустить ?
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zigbert
1497362646
Пусть отрабатывает газовые деньги.
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lysenkoff
1497363082
У Него сын идет в школу, человек хочет вернуться домой чтобы дать нормальное образование. Но они его не отпустят веть понимают что никого лучше они не смогут заманить в россию, со всеми скандалами и неразберихами...
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1bear
1497363387
... ну так итальянцы хотели,наверное,задарма взять,как Витселя–хрен им–пусть привыкают платить !..
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Zubo
1497363991
произошло ночное удвоение зарплаты
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ProstoPolzovatel
1497372074
По стопам Ломбертса идёт...)))
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