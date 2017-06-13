«Зенит» отказался отпускать Кришито в Италию

«Зенит» принял решение не расставаться с защитником Доменико Кришито в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент футболиста Андреа Д’Амико.

«Кришито был близок к возвращению в Италию, у него были предложения от «Наполи», «Фиорентины» и «Интера». Но руководство «Зенита» посчитало, что не стоит отпускать Доменико во время перестройки команды», – сказал агент.

Напомним, ранее сам Кришито заявил, что намерен вернуться в Италию.

В минувшем сезоне чемпионата России защитник провел 25 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.