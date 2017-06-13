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    «Зенит» отказался отпускать Кришито в Италию

    «Зенит» принял решение не расставаться с защитником Доменико Кришито в летнее трансферное окно. Об этом сообщил агент футболиста Андреа Д’Амико.

    «Кришито был близок к возвращению в Италию, у него были предложения от «Наполи», «Фиорентины» и «Интера». Но руководство «Зенита» посчитало, что не стоит отпускать Доменико во время перестройки команды», – сказал агент.

    Напомним, ранее сам Кришито заявил, что намерен вернуться в Италию.

    В минувшем сезоне чемпионата России защитник провел 25 матчей, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    13.06.2017 16:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 13 июня 2017, 19:41

      По стопам Ломбертса идёт...)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 13 июня 2017, 17:26

      произошло ночное удвоение зарплаты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июня 2017, 17:18

      У него контракт кончился или нет? Что значит отпустить, за деньги или за спасибо?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 13 июня 2017, 17:16

      ... ну так итальянцы хотели,наверное,задарма взять,как Витселя–хрен им–пусть привыкают платить !..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик > 1bear 13 июня 2017, 19:16

      я тоже не слышал сколько за него предлагают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 13 июня 2017, 17:11

      У Него сын идет в школу, человек хочет вернуться домой чтобы дать нормальное образование.
      Но они его не отпустят веть понимают что никого лучше они не смогут заманить в россию, со всеми скандалами и неразберихами...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100683

      zigbert 13 июня 2017, 17:04

      Пусть отрабатывает газовые деньги.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 июня 2017, 16:56

      также как и с ломбертсом по ходу,если хотел уйти,то почему бы и не отпустить ?

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июня 2017, 16:55

      ничего не меняется в Зените как был бардак и хаос так и остался какой смысл держать игрока если он уже давно желает слинять вот поэтому другие и не горят желанием сюда ехать

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      Qranat 13 июня 2017, 16:55

      Ну как же можно добровольно отказаться играть за "Зенит" и Газпром - это не правильно и подрывает авторитет "великой" компании, да ? Вот так и ломают карьеру футболистам в Питере - руководство так решило и крепостной будет отбывать номер до конца... Сначала Ломбертс, теперь Кришито. Ну и так же Доменико будет стараться "приносить" пользу "барину", приберегая себя для Италии... И будет ПРАВ ! А летом уйдет свободным агентом. Столько лет отдал клубу и вот вам спасибо, дорогой. Вот болото !

      7
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 13 июня 2017, 16:48

      У них в клубе рабовладельческий строй?

      3
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