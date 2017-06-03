Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кришито заявил, что намерен вернуться в Италию

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито заявил, что пришло время вернуться на родину. 30-летний итальянец выступает в санкт-петербургском клубе с 2011 года, после перехода из «Дженоа» за 15 миллионов евро. Его нынешнее соглашение истекает в июне 2018 года.

    «Мне хотелось бы вернуться в Италию, настало время. Я остановил переговоры о продлении контракта, так что он истечет в 2018 году. Нельзя отрицать, что в прошедшем сезоне мы не достигли поставленных целей, несмотря на большой потенциал команды. Мы все хотели сделать больше, по крайней мере, выйти в Лигу чемпионов. К сожалению, продажи некоторых игроков, и я имею в виду Гарая, Витселя и Халка, усложнили это.

    Я буду предельно откровенен: я начну предсезонные сборы с «Зенитом», но никаких предпосылок к продлению контракта нет. Я к этому и не стремлюсь. Поговорив с семьей, мы приняли решение вернуться в Италию.

    В любом случае давайте подождем и поглядим, ведь у меня есть еще один год контракта с «Зенитом». Нужно будет посмотреть, что будет дальше. Мы беседовали о продлении договора в январе, но все затормозилось из-за невыразительного выступления «Зенита». С тех пор мои намерения изменились. Я больше ориентирован на предложения итальянских клубов, чем на любое предложение «Зенита» о продление контракта.

    Я не скрываю, что я всегда хотел вернуться в «Дженоа», но готов рассмотреть любой вариант. Как я уже сказал, для меня и моей семьи важно возвращение в Италию», – сказал Кришито.

    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2017 19:28
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 4 июня 2017, 00:21

      Добротный защитник. И не более того. Если есть желание вернуться в Италию, нужно помочь ему в его стремлении.Не всегда стабилен. Думаю, что можно найти ему замену.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 3 июня 2017, 21:01

      Надоело с говнарями катать!Правильно сделает.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      dunya24 3 июня 2017, 20:18

      Если хочет надо отпускать, да пораньше чем через год а то будет играть без мотивации

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 20:11

      Если уж Кришито решил уйти , что дальше будет с Зенитом ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > dok66 3 июня 2017, 20:26

      Похоже Манчини вместо него бегать, тоже итальянец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 3 июня 2017, 19:34

      Спасибо за всё!Удачи!

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11