Кришито заявил, что намерен вернуться в Италию

Защитник «Зенита» Доменико Кришито заявил, что пришло время вернуться на родину. 30-летний итальянец выступает в санкт-петербургском клубе с 2011 года, после перехода из «Дженоа» за 15 миллионов евро. Его нынешнее соглашение истекает в июне 2018 года.

«Мне хотелось бы вернуться в Италию, настало время. Я остановил переговоры о продлении контракта, так что он истечет в 2018 году. Нельзя отрицать, что в прошедшем сезоне мы не достигли поставленных целей, несмотря на большой потенциал команды. Мы все хотели сделать больше, по крайней мере, выйти в Лигу чемпионов. К сожалению, продажи некоторых игроков, и я имею в виду Гарая, Витселя и Халка, усложнили это.

Я буду предельно откровенен: я начну предсезонные сборы с «Зенитом», но никаких предпосылок к продлению контракта нет. Я к этому и не стремлюсь. Поговорив с семьей, мы приняли решение вернуться в Италию.

В любом случае давайте подождем и поглядим, ведь у меня есть еще один год контракта с «Зенитом». Нужно будет посмотреть, что будет дальше. Мы беседовали о продлении договора в январе, но все затормозилось из-за невыразительного выступления «Зенита». С тех пор мои намерения изменились. Я больше ориентирован на предложения итальянских клубов, чем на любое предложение «Зенита» о продление контракта.

Я не скрываю, что я всегда хотел вернуться в «Дженоа», но готов рассмотреть любой вариант. Как я уже сказал, для меня и моей семьи важно возвращение в Италию», – сказал Кришито.

Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»