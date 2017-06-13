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    Ибишевич проведет переговоры с «Динамо»

    Во вторник, 13 июня в Москву должен прибыть нападающий «Герты» Ведад Ибишевич. Он может перейти в «Динамо». Сегодня должны пройти переговоры агента 32-летнего футболиста с представителями столичного клуба.

    Напомним, что форвард сборной Боснии и Герцеговины выступает за «Герту» с 2015 года. В его карьере значатся также «Штутгарт», «Хоффенхайм», «ПСЖ» и ряд других клубов.

    В прошедшем сезоне он сыграл 32 матча в Бундеслиге, забив 12 голов и отдав четыре результативные передачами.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.06.2017 09:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 13 июня 2017, 15:14

      Деньжищи нехилые предложат! А потом опять в первый дивизион из-за нехватки денег!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      fanat1244 13 июня 2017, 11:40

      Если перейдёт, то это будет качественное усиление. Несмотря на такой возраст, он вполне способен ещё даже ни один год показывать красивую и нужную игру. ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6309

      порт 13 июня 2017, 11:28

      Исполнительный директор московского "Динамо" Евгений Кречетов в интервью ТАСС опроверг информацию о переговорах бело-голубых с нападающим немецкой "Герты" Ведадом Ибишевичем. "Про Ибишевича врут. Мы и сами узнали об этом из прессы", - заявил он.

      2
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      Рейтинг: +585

      tilvan 13 июня 2017, 10:46

      староват, 32года уже

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 июня 2017, 10:16

      Неужто у него всё так плохо?! Неоднократно наблюдал за ним, и если честно, просто в шоке от такого решения!

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 13 июня 2017, 10:09

      отличный игрок

      -1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 13 июня 2017, 09:42

      Прочитал игнашевич,иначе не зашёл ))

      0
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