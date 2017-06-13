Ибишевич проведет переговоры с «Динамо»

Во вторник, 13 июня в Москву должен прибыть нападающий «Герты» Ведад Ибишевич. Он может перейти в «Динамо». Сегодня должны пройти переговоры агента 32-летнего футболиста с представителями столичного клуба.

Напомним, что форвард сборной Боснии и Герцеговины выступает за «Герту» с 2015 года. В его карьере значатся также «Штутгарт», «Хоффенхайм», «ПСЖ» и ряд других клубов.

В прошедшем сезоне он сыграл 32 матча в Бундеслиге, забив 12 голов и отдав четыре результативные передачами.