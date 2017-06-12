В «Луче-Энергии» опровергли назначение Тихоновецкого главным тренером

Исполнительный директор «Луча-Энергии» Александр Голубчиков опроверг появившуюся информацию о том, что команду возглавит Александр Тихоновецкий.

«Александр Тихоновецкий не входил даже в расширенный список кандидатов на должность главного тренера команды. Информация не соответствует действительности. В ближайшее время мы объявим имя наставника «Луча-Энергии», – сказал Голубчиков.

Напомним, ранее появилась информация о назначении Тихоновецкого главным тренером команды из Владивостока. Из-за отсутствия необходимой тренерской лицензии он должен был работать совместно с Анатолием Аграфениным.