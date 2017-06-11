Источник: «Челси» – фаворит в борьбе за Хамеса

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить карьеру в «Челси». По информации источника, лондонский клуб является фаворитом в борьбе за 25-летнего колумбийца.

Ранее сообщалось, что сливочные готовы отпустить футболиста в другую команду, если за него будет предложено не менее 70 миллионов евро. Действующий контракт игрока с мадридским клубом до лета 2020 года.

В прошедшем сезоне Хамес провел за «Реал» в Примере 23 матча, записав себе в актив восемь голов и пять результативных передач.