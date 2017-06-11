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    «Зенит» не собирается приобретать у ЦСКА Васина

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что петербургский клуб не планирует приобретать у ЦСКА защитника Виктора Васина.

    Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые планируют вернуть в команду ряд игроков, являющихся воспитанниками петербургского футбола.

    – Вернувшись в «Зенит», вы успели обмолвиться, что клуб собирается вернуть нескольких воспитанников петербургского футбола. Насколько реально заполучить в свои ряды лидера ЦСКА и уже, наверное, сборной Виктора Васина?

    – Мы не ставили перед собой задачу возвращать именно Виктора Васина. Не хочу ничего плохого о нем сказать, но вариант с ним не рассматривался.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.06.2017 13:33
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 июня 2017, 16:13

      И добавил: "Работайте, смерды, лучше! Чтобы "Зенит" мог купить всех, всех, всех..."

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 11 июня 2017, 15:17

      прям всех бы забрали))) деньгами переманивают игроков,но только мало кто ведется уже на это в России

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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июня 2017, 14:06

      Даже смешно ! Кто бы его отдал )))) !

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      Рейтинг: +7816

      BarStep > dok66 12 июня 2017, 17:27

      Абсолютно не смешно..., до сих пор не понимаю, что он делает у коней и тем более в сборной. Такие нам уж точно не нужны...

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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 11 июня 2017, 13:59

      Не дай Бог....

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 июня 2017, 13:54

      В художественных фильмах показывают,как раньше покупали рабов из колоний... Приходит корабль,из трюмов выгоняют живой товар на площадь... Ставят всех в ряд и..Сначала идёт рабовладелец самый знатный,самый богатый... Затем победнее... И в конце уже все остальные, лавочники разные, мещане..
      Такое впечатление, что зенитовские рабовладельцы ходят между всеми игроками,всех клубов и ощупывают у каждого ноги,смотрят зубы... Васин им не подошёл..
      С Иброй только не понятно, кто сказал,что он тоже дал свои зубы посмотреть?)))

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июня 2017, 13:50

      ну если предложат лямов 20 и ему зарплату лямов 3-4 то Гинер может и согласится

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > Garrincha58 11 июня 2017, 14:05

      Гинер с газового мешка не меньше 30 сдерет

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Garrincha58 11 июня 2017, 14:15

      Васин этих денег не стоит)) Пусть в ЦСКА растёт

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Чермындыр 11 июня 2017, 14:34

      Если не больше

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Чермындыр 11 июня 2017, 14:50

      Это же бизнес.... Ничего личного... Хороший парень, но и деньги неплохие...

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 июня 2017, 13:39

      Камень с души упал... Значит и до Акинфеева очередь тоже может не дойти...

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