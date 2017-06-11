«Зенит» не собирается приобретать у ЦСКА Васина

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания заявил, что петербургский клуб не планирует приобретать у ЦСКА защитника Виктора Васина.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые планируют вернуть в команду ряд игроков, являющихся воспитанниками петербургского футбола.

– Вернувшись в «Зенит», вы успели обмолвиться, что клуб собирается вернуть нескольких воспитанников петербургского футбола. Насколько реально заполучить в свои ряды лидера ЦСКА и уже, наверное, сборной Виктора Васина?

– Мы не ставили перед собой задачу возвращать именно Виктора Васина. Не хочу ничего плохого о нем сказать, но вариант с ним не рассматривался.