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    В Италии поверили в переход Ибрагимовича в «Зенит»

    Итальянские СМИ сообщили о скором официальном переходе в «Зенит» форварда Златана Ибрагимовича. К такому выводу издания пришли на основании фотографии в одной групп болельщиков питерского клуба в социальной сети «Вконтакте». Плюс к этому было отмечено, что «Зенит» в социальной сети подписался на аккаунт шведа.

    Ибрагимович на данный момент является свободным агентом, так как «Манчестер Юнайтед» решил не продлевать с ним контракт. Футболист продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена.

    Источник: Football Italia

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    11.06.2017 06:53
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 11 июня 2017, 17:23

      да это же голимый фотошоп!чего так некоторые бомжи кипятком брызжут?

      -1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 11 июня 2017, 12:50

      Было бы неплохо !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 июня 2017, 12:00

      доигрывать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 11 июня 2017, 10:53

      Ну а почему бы и нет...если верить прессе, он стал свободным агентом...если его не подпишут топы, то Китай, США и Россия - неплохие варианты "подзаработать", в пользу нашего Зенита - участие в еврокубках и топовый тренер, так что вполне реально, товарищи...

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > ProstoPolzovatel 11 июня 2017, 12:00

      а че россия это один газовик наш чтоль

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июня 2017, 10:12

      Где то проскочила инфа , что идут переговоры с Гэлекси .

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 11 июня 2017, 10:10

      Ибра классно отыграл сезон и если МЮ не продлил,значит травма на долго выбила его

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 11 июня 2017, 09:59

      Может и правда он в сторону Китая не смотрит,а в Америку через пару лет уедет.Так что вполне реально!

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 11 июня 2017, 09:28

      Вот если бы в это поверил Ибрагимович - было бы смешнее. Златану сейчас дорога только в МЛС или Китай.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 11 июня 2017, 08:45

      вот умора... ржу не могу)))

      0
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      Рейтинг: +582

      мароко 11 июня 2017, 08:40

      Сине-бело-ГОЛУБЫЕ под кайфом ! Ибрагимович снится !!!!

      -1
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