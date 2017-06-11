В Италии поверили в переход Ибрагимовича в «Зенит»

Итальянские СМИ сообщили о скором официальном переходе в «Зенит» форварда Златана Ибрагимовича. К такому выводу издания пришли на основании фотографии в одной групп болельщиков питерского клуба в социальной сети «Вконтакте». Плюс к этому было отмечено, что «Зенит» в социальной сети подписался на аккаунт шведа.

Ибрагимович на данный момент является свободным агентом, так как «Манчестер Юнайтед» решил не продлевать с ним контракт. Футболист продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена.