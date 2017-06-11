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В Италии поверили в переход Ибрагимовича в «Зенит»

11 июня 2017, 06:53
21

Итальянские СМИ сообщили о скором официальном переходе в «Зенит» форварда Златана Ибрагимовича. К такому выводу издания пришли на основании фотографии в одной групп болельщиков питерского клуба в социальной сети «Вконтакте». Плюс к этому было отмечено, что «Зенит» в социальной сети подписался на аккаунт шведа.

Ибрагимович на данный момент является свободным агентом, так как «Манчестер Юнайтед» решил не продлевать с ним контракт. Футболист продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы колена.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Зенит Ибрагимович Златан
Комментарии (21)
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acer2003
1497154625
Так и до контракта с Месси не далеко )))
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grain
1497157876
Всегда относился к Златану не очень серьезно. Карьера в течение которой он бегал из одного итальянского клуба в другой, не самый удачный приезд в Барсу, ну и мастер-класс в течении нескольких лет во Франции с не самым сильным соперником, это все как-то не в пользу легенды... Но нынешний сезон, это что-то, в 35 лет, 28 банок за Манчестер в АПЛ и различных кубках, голы красавцы, где ты раньше был, Златан! То ли он тащил команду, то ли команда за ним бежала, но сезон замечательный, действительно великий футболист. В Зенит можно и сейчас приехать, он и на одной ноге в РФПЛ не затеряется)))
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Аристократ Олжик
1497157954
Сенсация!!! Один из величайших нападающих России, да что там России, РФПЛ - ДЗЮБАгимович стал свободным агентом. Наконец то его могут подписать другие клубы. Напомним что его трансферная стоимость достигала 1 миллиарда евро. Но клубы может спугнуть его запросы по зарплате. Дзюбагимович хочет получать в новом клубе, по коттеджу за гол и по феррари или ломбарджини за голевой пас . . .
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Gullit 76
1497158889
А ещё говорят что русские - пьяницы!В Италлии похоже самогон позабористей.
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мароко
1497159606
Сине-бело-ГОЛУБЫЕ под кайфом ! Ибрагимович снится !!!!
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Sanches 1204
1497165043
Ибра классно отыграл сезон и если МЮ не продлил,значит травма на долго выбила его
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ProstoPolzovatel
1497167586
Ну а почему бы и нет...если верить прессе, он стал свободным агентом...если его не подпишут топы, то Китай, США и Россия - неплохие варианты "подзаработать", в пользу нашего Зенита - участие в еврокубках и топовый тренер, так что вполне реально, товарищи...
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карасевщина
1497171621
доигрывать
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яйва-яйва
1497174614
Было бы неплохо !
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Каратель помойников
1497190991
да это же голимый фотошоп!чего так некоторые бомжи кипятком брызжут?
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