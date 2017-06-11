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    Каррера: «В «Спартаке» что-то осталось от Аленичева»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил вклад Дмитрия Аленичева в нынешнюю команду. Итальянец появился в стане красно-белых с подачи российского специалиста.

    «Он просил меня работать с защитниками и доверял мне в этом полностью. У меня была в этом плане абсолютная свобода. Понять, какой футбол ставит команде Аленичев, у меня было не так много времени. Я приехал в «Спартак» 16 июля, а он уехал 4 августа.

    Конечно, эту команду набирал Аленичев, поэтому что-то от него осталось. Но все остальное, все, что было с 4 августа, – это уже моя работа. И моих помощников», – заявил Каррера.

    «Спартак» при итальянском тренере за последние 16 лет впервые стал чемпионом России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2017 06:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 11 июня 2017, 11:49

      Да будет срач сказал Каррера и согласился с багажом...

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 11 июня 2017, 10:46

      Конечно что-то осталось, сеньор Массимо, собственно говоря Вы и остались)))

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 11 июня 2017, 10:36

      Неужели Дима шарфик тульского Арсенала забыл, так отдайте

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июня 2017, 10:13

      И это факт.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      александр 59 11 июня 2017, 08:22

      Мы строили строили и наконец построили(Чебурашка) . Долго это будет продолжаться?

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 11 июня 2017, 07:28

      Почему то забывают, что Карьера был в команде и все знал изнутри.

      0
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 11 июня 2017, 07:28

      До этого не комментировал, респект Карьере за это

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      Рейтинг: +24

      KG_Osh 11 июня 2017, 07:17

      Что бы строить команды нужое русло нужны годы кропотливый работы, сегодняшний Спартак и это заслуга Аленичова. Конечно же Каррера смог этод труд использовать нужное время...

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