Каррера: «В «Спартаке» что-то осталось от Аленичева»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил вклад Дмитрия Аленичева в нынешнюю команду. Итальянец появился в стане красно-белых с подачи российского специалиста.

«Он просил меня работать с защитниками и доверял мне в этом полностью. У меня была в этом плане абсолютная свобода. Понять, какой футбол ставит команде Аленичев, у меня было не так много времени. Я приехал в «Спартак» 16 июля, а он уехал 4 августа.

Конечно, эту команду набирал Аленичев, поэтому что-то от него осталось. Но все остальное, все, что было с 4 августа, – это уже моя работа. И моих помощников», – заявил Каррера.

«Спартак» при итальянском тренере за последние 16 лет впервые стал чемпионом России.