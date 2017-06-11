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    Каррера: «После трансфера Селихова потребовал от руководства, что сам буду выбирать игроков»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о реакции покупку вратаря «Амкара» Александра Селихова в ноябре 2016.

    – Правда ли, что приобретение Селихова без вашего ведома вызвало у вас очень жесткую реакцию? И вы сказали, что, если такая история повторится, – вы уйдете?

    – Да, это правда. Я потребовал от руководства клуба, что в тот момент буду сам выбирать футболистов. Поскольку мне их тренировать – я хочу сам их выбирать. И даже если речь о молодом игроке, которого мы приобретаем как инвестицию в будущее, то по крайней мере я хотел бы быть проинформирован об этом заранее. А тогда узнал о происшедшем на пресс-конференции.

    Сумма трансфера 23-летнего Селихова оценивается в 3,5-4 миллиона долларов. За пять месяцев в клубе россиянин принял участие в одном матче «Спартака».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.06.2017 01:35
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 июня 2017, 12:41

      А ещё Бердыева хают.... Каждый тренер заинтересован в последовательном и обеспеченном процессе подготовки команды....

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 > insider_retro 11 июня 2017, 13:47

      Андрей это бизнес. Дело серьезное. Каждый думает ну я сделаю всех. Мало у кого получается.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > aurora5858 11 июня 2017, 14:47

      Но некоторым удаётся себя качественно подать...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 июня 2017, 10:12

      Выбирать действительно нужно Каррере -но Селихов неплохое приобретение.

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 11 июня 2017, 10:10

      Каррера уйдет. Селихов возможно надолго.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > aurora5858 11 июня 2017, 12:42

      Ничто не вечно... Не заладится у Карреры, особенно на международке и забудут про все заслуги... У нас принято требовать результат нагора сразу...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 июня 2017, 10:09

      Селихов - это в самом деле инвестиции , и не более того . Но тренера в любом случае нужно ставить в известность !

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dok66 11 июня 2017, 12:43

      Тонкая и неизведанная грань общения тренера и руководства....

      1
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 11 июня 2017, 06:42

      Молодец Каррера, так их и надо. Интересно, долго еще за тренеров будут какие-то дяди решать? Какого, спрашивается, русского овоща, например, у нас в сборной Нойштетдер делает? Он вообще кто?.. И какого русского овоща он в очередной раз к нам в сборную залетает?

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      Рейтинг: +1709

      Краса 11 июня 2017, 06:34

      Каррера оказался прав и стал Чемпионом.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 июня 2017, 06:20

      Выбор игроков должна быть прерогативой тренера

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > a-rakhmatov 11 июня 2017, 08:50

      Доля истины в ваших словах конечно есть! Но бывает и так, тренер не добивается результата и уходит из команды, и тогда его приобретения не нужны новому тренеру, игроки остаются на балансе клуба! Как быть в такой ситуации? Но советоваться с тренером безусловно надо!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Опорник84 11 июня 2017, 12:47

      Это так, наверно, в забугорных клубах, там какая-никакая стратегия на 2-3 сезона.... А у нас под выделенные деньги результат подавай сразу....

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 11 июня 2017, 05:55

      Так и должно быть,все под тренера

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Mahone 11 июня 2017, 12:45

      С него спросят, он отвечает за результат, а чаще все лезут с советами как замполиты - за всё переживать и не за что не отвечать...

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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 июня 2017, 04:43

      Похвально, на том и стой...

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 11 июня 2017, 04:41

      Да и Селихов дурачёк,ушёл из каманды где был №1,что бы сесть на скамейку и стать чемпионом

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