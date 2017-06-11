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  • Каррера: «После трансфера Селихова потребовал от руководства, что сам буду выбирать игроков»

Каррера: «После трансфера Селихова потребовал от руководства, что сам буду выбирать игроков»

11 июня 2017, 01:35
26

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о реакции покупку вратаря «Амкара» Александра Селихова в ноябре 2016.

– Правда ли, что приобретение Селихова без вашего ведома вызвало у вас очень жесткую реакцию? И вы сказали, что, если такая история повторится, – вы уйдете?

– Да, это правда. Я потребовал от руководства клуба, что в тот момент буду сам выбирать футболистов. Поскольку мне их тренировать – я хочу сам их выбирать. И даже если речь о молодом игроке, которого мы приобретаем как инвестицию в будущее, то по крайней мере я хотел бы быть проинформирован об этом заранее. А тогда узнал о происшедшем на пресс-конференции.

Сумма трансфера 23-летнего Селихова оценивается в 3,5-4 миллиона долларов. За пять месяцев в клубе россиянин принял участие в одном матче «Спартака».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Селихов Александр Каррера Массимо
Комментарии (26)
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Asbjorn
1497134235
Правильно,игроков должен подбирать тренер
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stream15
1497137538
Что дадут, то и будет хамать, разошелся физрук.
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сапёр75
1497145304
Да и Селихов дурачёк,ушёл из каманды где был №1,что бы сесть на скамейку и стать чемпионом
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Mahone
1497149724
Так и должно быть,все под тренера
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a-rakhmatov
1497151217
Выбор игроков должна быть прерогативой тренера
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Краса
1497152098
Каррера оказался прав и стал Чемпионом.
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Icemennn
1497152532
Молодец Каррера, так их и надо. Интересно, долго еще за тренеров будут какие-то дяди решать? Какого, спрашивается, русского овоща, например, у нас в сборной Нойштетдер делает? Он вообще кто?.. И какого русского овоща он в очередной раз к нам в сборную залетает?
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dok66
1497164980
Селихов - это в самом деле инвестиции , и не более того . Но тренера в любом случае нужно ставить в известность !
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Диктор
1497165148
Выбирать действительно нужно Каррере -но Селихов неплохое приобретение.
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insider_retro
1497174082
А ещё Бердыева хают.... Каждый тренер заинтересован в последовательном и обеспеченном процессе подготовки команды....
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