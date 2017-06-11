Каррера: «После трансфера Селихова потребовал от руководства, что сам буду выбирать игроков»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о реакции покупку вратаря «Амкара» Александра Селихова в ноябре 2016.

– Правда ли, что приобретение Селихова без вашего ведома вызвало у вас очень жесткую реакцию? И вы сказали, что, если такая история повторится, – вы уйдете?

– Да, это правда. Я потребовал от руководства клуба, что в тот момент буду сам выбирать футболистов. Поскольку мне их тренировать – я хочу сам их выбирать. И даже если речь о молодом игроке, которого мы приобретаем как инвестицию в будущее, то по крайней мере я хотел бы быть проинформирован об этом заранее. А тогда узнал о происшедшем на пресс-конференции.

Сумма трансфера 23-летнего Селихова оценивается в 3,5-4 миллиона долларов. За пять месяцев в клубе россиянин принял участие в одном матче «Спартака».