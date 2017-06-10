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    «Интер» и «Рома» поспорят за защитника «Фейеноорда» Карсдорпа

    «Интер» и «Рома» намерены побороться за правого защитника «Фейеноорда» Рика Карсдорпа.

    Согласно источнику, «волки» предложили за 22-летнего игрока 12 миллионов евро. В свою очередь «нерадзурри» повысили сумму до 15 миллионов. Тем не менее, оба предложения не соответствуют ожиданиям роттердамцев, которые хотят выручить от продажи футболиста 18 миллионов.

    В прошедшем сезоне Карсдорп провел 42 матча, забив один гол и сделав семь результативных передач.

    В качестве альтернативы «Интер» рассматривает защитника «Ювентуса» Штефана Лихтштайнера.

    Источник: Football Italia

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    10.06.2017 14:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 10 июня 2017, 15:15

      Видел Карсдорпа в нескольких матчах впечатления не произвел , с другой стороны типичный голландский защитник с определенной выучкой , да и цена 18 млн. при нынешних ценах не очень то большая ,думаю Интеру он нужен больше,чем Роме.

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