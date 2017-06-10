«Интер» и «Рома» поспорят за защитника «Фейеноорда» Карсдорпа

«Интер» и «Рома» намерены побороться за правого защитника «Фейеноорда» Рика Карсдорпа.

Согласно источнику, «волки» предложили за 22-летнего игрока 12 миллионов евро. В свою очередь «нерадзурри» повысили сумму до 15 миллионов. Тем не менее, оба предложения не соответствуют ожиданиям роттердамцев, которые хотят выручить от продажи футболиста 18 миллионов.

В прошедшем сезоне Карсдорп провел 42 матча, забив один гол и сделав семь результативных передач.

В качестве альтернативы «Интер» рассматривает защитника «Ювентуса» Штефана Лихтштайнера.