«Интер» и «Рома» поспорят за защитника «Фейеноорда» Карсдорпа

Видел Карсдорпа в нескольких матчах впечатления не произвел , с другой стороны типичный голландский защитник с определенной выучкой , да и цена 18 млн. при нынешних ценах не очень то большая ,думаю Интеру он нужен больше,чем Роме.
«Интер» и «Рома» намерены побороться за правого защитника «Фейеноорда» Рика Карсдорпа.
Согласно источнику, «волки» предложили за 22-летнего игрока 12 миллионов евро. В свою очередь «нерадзурри» повысили сумму до 15 миллионов. Тем не менее, оба предложения не соответствуют ожиданиям роттердамцев, которые хотят выручить от продажи футболиста 18 миллионов.
В прошедшем сезоне Карсдорп провел 42 матча, забив один гол и сделав семь результативных передач.
В качестве альтернативы «Интер» рассматривает защитника «Ювентуса» Штефана Лихтштайнера.