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    Гранат: «Спасибо «Ростову» за незабываемый сезон. Эта команда останется в моем сердце»

    Бывший защитник «Ростова» Владимир Гранат выразил слова благодарности донскому клубу перед переходом в «Рубин». Ранее стало известно о договоренности между сторонами о трансфере футболиста в казанскую команду.

    «Спасибо «Ростову» за незабываемый сезон. Хочу сказать слова благодарности партнерам по команде, всем болельщикам, клубу и городу за теплый прием, доверие и поддержку! Эта команда останется в моем сердце, как и мгновения радости от наших общих побед! Спасибо вам за все!» – сказал Гранат.

    Напомним, Гранат выступал за «Ростов» с сентября 2016 года. В прошедшем сезоне 30-летний россиянин провел за донскую команду в РФПЛ 12 матчей, в которых заработал одну желтую карточку.

    Источник: ФК «Ростов»

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    10.06.2017 11:02
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 11 июня 2017, 09:44

      Мужики остаются, крысы разбегаются..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 10 июня 2017, 13:52

      И этот неудачник сматывается?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      uk122 10 июня 2017, 11:22

      Пожалуйста Владимир! Будет скучно, велком ,на Дон.

      1
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