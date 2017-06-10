Гранат: «Спасибо «Ростову» за незабываемый сезон. Эта команда останется в моем сердце»

Бывший защитник «Ростова» Владимир Гранат выразил слова благодарности донскому клубу перед переходом в «Рубин». Ранее стало известно о договоренности между сторонами о трансфере футболиста в казанскую команду.

«Спасибо «Ростову» за незабываемый сезон. Хочу сказать слова благодарности партнерам по команде, всем болельщикам, клубу и городу за теплый прием, доверие и поддержку! Эта команда останется в моем сердце, как и мгновения радости от наших общих побед! Спасибо вам за все!» – сказал Гранат.

Напомним, Гранат выступал за «Ростов» с сентября 2016 года. В прошедшем сезоне 30-летний россиянин провел за донскую команду в РФПЛ 12 матчей, в которых заработал одну желтую карточку.