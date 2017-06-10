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    Хайнкес: «В 27 лет Кроос трижды выиграл Лигу чемпионов, брал требл и чемпионат мира. Он уже может завершать карьеру»

    Экс-главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес присутствовал на мероприятии, организованном благотворительным фондом полузащитника «Реала» Тони Кроосом. В интервью специалист поделился мнением о карьере игрока сборной Германии.

    «В свои 27 лет Тони трижды выигрывал Лигу чемпионов, завоевывал требл и золото чемпионата мира. Если честно, он уже может завершать карьеру. Тони – стратег, чьи действия очень нужны «Реалу». Его игра нравится каждому тренеру. Он определенно входит в тройку лучших полузащитников Европы вместе с Каземиро и Лукой Модричем», – считает 72-летний немец.

    Хайнкес работал с Кроосом в «Байере» (2009-11) и «Баварии» (2011-13). Хавбек перешел в мадридский клуб в июле 2014 года за 30 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету четыре гола и 17 голевых передач в 48-ми играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немца в 70 миллионов.

    Источник: Bild

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    10.06.2017 01:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 11 июня 2017, 03:30

      Ещё выйграет немало тврофеев

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 июня 2017, 11:19

      Работяга настоящий , без понтов всяких... Очень ценны такие игроки..
      Ну и еще ЧЕ осталось ему взять. Время есть- на 2 че точно должен попасть

      0
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      Рейтинг: +1130

      petr69 10 июня 2017, 10:28

      Действительно большой игрок,-и никакой показухи своей крутости

      2
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      Рейтинг: +66

      Нил78 10 июня 2017, 08:30

      Осталось взять требл с РЕАЛОМ, пожелаем удачи всей команде.

      1
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