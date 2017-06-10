Хайнкес: «В 27 лет Кроос трижды выиграл Лигу чемпионов, брал требл и чемпионат мира. Он уже может завершать карьеру»

Экс-главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес присутствовал на мероприятии, организованном благотворительным фондом полузащитника «Реала» Тони Кроосом. В интервью специалист поделился мнением о карьере игрока сборной Германии.

«В свои 27 лет Тони трижды выигрывал Лигу чемпионов, завоевывал требл и золото чемпионата мира. Если честно, он уже может завершать карьеру. Тони – стратег, чьи действия очень нужны «Реалу». Его игра нравится каждому тренеру. Он определенно входит в тройку лучших полузащитников Европы вместе с Каземиро и Лукой Модричем», – считает 72-летний немец.

Хайнкес работал с Кроосом в «Байере» (2009-11) и «Баварии» (2011-13). Хавбек перешел в мадридский клуб в июле 2014 года за 30 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету четыре гола и 17 голевых передач в 48-ми играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немца в 70 миллионов.