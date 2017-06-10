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  • Пицци: «В защите сборная России играет сильно, создает мало пространства»

Пицци: «В защите сборная России играет сильно, создает мало пространства»

10 июня 2017, 01:20
3

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци подвел итог товарищескому матчу против команды России (1:1).

«Действительно, в первом тайме мы доминировали, контролировали мяч. В защите сборная России играет сильно, создает мало пространства для маневра. Во втором тайме Алексис разнообразил игру, его движение с мячом помогало нам создавать моменты. Именно за счет его действий мы смогли забить гол. Но соперник сравнял счет, и это закономерный результат. Мы продолжаем подготовку к Кубку конфедераций.

Всегда можно что-то улучшить в своей игре, мы можем прибавить в любом аспекте. Игроки давно не соревновались, несколько недель не играли, и всегда сложно возвращаться в рабочий ритм. Для этого и нужны контрольные игры. В этой игре были хорошие моменты, и у нас есть время, чтобы набрать форму.

Состояние Клаудио Браво (в апреле травмировал икроножную мышцу – прим. «Бомбардира»)? Врачи и Браво прилагают все силы, чтобы он набрал форму, но пока нет четкого понимания, когда это произойдет. Насколько он будет готов быть первым номером, если врачи разрешат? Мы готовим всех, в том числе и вратарей, чтобы каждый смог сыграть. Клаудио изо всех сил старается. Это такой игрок, которому нужно меньше времени, чтобы вернуться в игру. Посмотрим ближе к следующему матчу. Только наличие Браво в раздевалке уже прибавляет нам спокойствия и уверенности.

Что касается Санчеса, то я пообщался с ним и увидел его огромное желание играть. То количество времени, что он провел на поле, считаю правильным. Я доволен им и всей командой. Команда продолжает готовиться и следить за состоянием всех игроков.

Кто поедет на товарищеский матч со сборной Румынии, который состоится 13-го июня? Россия и Румыния – разные соперники, и у нас будут разные схемы. Мы хотим попробовать разные варианты. Футболисты, которые не принимали участия в этом матче, должны сыграть с Румынией. Не вижу ничего плохого в том, что мы уедем в Румынию, а затем вернемся в Россию», – сказал специалист.

Обе команды примут участие в Кубке конфедераций, который пройдет в четырех городах России с 17-го июня по 2-е июля.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Чили Пицци Хуан Антонио
Комментарии (3)
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Semargl18
1497047389
Мало?? Да там окна были под конец первого тайма... Просто отскок.. Повезло я считаю.
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Decorhome
1497047515
Поэтому за шиворот закинули мяч и забили
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Fan Loko mik
1497074444
Да....... Шишкин это не уровень сборной! Тем более на позиции центрального защитника!!!! Нужно возвращать Игнаша!!!
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