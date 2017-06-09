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    Кержаков считает, что нынешняя сборная России слабее той, за которую играл он

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об игре сборной России. Напомним, сегодня российская команда проведет последний контрольный поединок перед Кубком конфедераций. Соперником национальной команды станет сборная Чили.

    «Я верю в нашу сборную и вообще верю в Россию, но пока перспективы команды на Кубке конфедераций туманны. Сейчас сборная играет в очень прагматичный футбол: как можно меньше пропустить и по возможности забить. Конечно, нынешняя сборная слабее той, в которой я выступал. Я уже над этим размышлял. Сейчас не видно той мощи, которая была в 2008 году. Тогда у нас была самая сильная сборная по результатам и игре», – сказал форвард в эфире программы «Все на футбол».

    Встреча Россия – Чили начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2017 18:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3795

      serppion 10 июня 2017, 17:08

      Ты, Саша, глубоко прав. Хоть с тогдашней сборной ни хрена не выиграл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 10 июня 2017, 04:08

      Сейчас не сборная, а спартаковско-мужитская сбродная.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 9 июня 2017, 22:05

      Ясен пень ! Ты как никогда прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 июня 2017, 20:03

      и он прав

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      абжора 9 июня 2017, 19:58

      БУДЕМ ПОСМОТРЕТЬ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 9 июня 2017, 19:52

      По одному матчу судил?

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > liverpool19861986 9 июня 2017, 21:11

      нет.

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 июня 2017, 18:57

      В 2008-м выступал? Не помнится. Во всяком случае не на Евро. Вообще-же Кержакову со сборными не везло. В хорошие не звали, а в слабых ничего хорошего не было.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 июня 2017, 18:56

      И кто скажет ,что он неправ?

      0
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