Кержаков считает, что нынешняя сборная России слабее той, за которую играл он

Ты, Саша, глубоко прав. Хоть с тогдашней сборной ни хрена не выиграл.
Нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением об игре сборной России. Напомним, сегодня российская команда проведет последний контрольный поединок перед Кубком конфедераций. Соперником национальной команды станет сборная Чили.
«Я верю в нашу сборную и вообще верю в Россию, но пока перспективы команды на Кубке конфедераций туманны. Сейчас сборная играет в очень прагматичный футбол: как можно меньше пропустить и по возможности забить. Конечно, нынешняя сборная слабее той, в которой я выступал. Я уже над этим размышлял. Сейчас не видно той мощи, которая была в 2008 году. Тогда у нас была самая сильная сборная по результатам и игре», – сказал форвард в эфире программы «Все на футбол».
Встреча Россия – Чили начнется в 19:00 по московскому времени.