Рыжиков: «Джанаев переходит в «Рубин»? Добро пожаловать!»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал возможный переход в стан казанского клуба вратаря Сослана Джанаева. Напомним, Джанаев сегодня покинул расположение «Ростова».

– Говорят, что в Казань переезжает Сослан Джанаев? Добро пожаловать! Тренерский штаб со всеми разберется и никого не обидит.

– От команды очень большие ожидания.

– От нас и в прошлом году многого ждали. Старого тренера сняли, а нового еще не назначили. Ожиданий будет не больше, чем в прошлом году. Чем больше ожидания – тем сильнее разочарование. Поэтому надо идти мелкими шагами. Сегодня объявят тренера, и он нам озвучит задачи.

– У «Рубина» очень тяжелый календарь на старте.

– Отличный календарь! Мне очень нравится. Жаль только, что начинаем с «Краснодаром» не на выезде. Очень хотелось посмотреть на их стадион. Все команды уже там по два раза сыграли, а мы только 13 мая. А вообще, проблем никаких – со всеми играть дома и в гостях.

Напомним, ранее стало известно, что «Рубин» официально назначил главным тренером Курбана Бердыева.