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    Рыжиков: «Джанаев переходит в «Рубин»? Добро пожаловать!»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал возможный переход в стан казанского клуба вратаря Сослана Джанаева. Напомним, Джанаев сегодня покинул расположение «Ростова».

    – Говорят, что в Казань переезжает Сослан Джанаев? Добро пожаловать! Тренерский штаб со всеми разберется и никого не обидит.

    – От команды очень большие ожидания.

    – От нас и в прошлом году многого ждали. Старого тренера сняли, а нового еще не назначили. Ожиданий будет не больше, чем в прошлом году. Чем больше ожидания – тем сильнее разочарование. Поэтому надо идти мелкими шагами. Сегодня объявят тренера, и он нам озвучит задачи.

    – У «Рубина» очень тяжелый календарь на старте.

    – Отличный календарь! Мне очень нравится. Жаль только, что начинаем с «Краснодаром» не на выезде. Очень хотелось посмотреть на их стадион. Все команды уже там по два раза сыграли, а мы только 13 мая. А вообще, проблем никаких – со всеми играть дома и в гостях.

    Напомним, ранее стало известно, что «Рубин» официально назначил главным тренером Курбана Бердыева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2017 12:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 9 июня 2017, 16:33

      Нервно попивая дает вью)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 июня 2017, 14:52

      Рыжик напрягся....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 9 июня 2017, 12:28

      Интересно как будут бороться за место в основном составе? А если еще и Медведев туда вслед за Бердыевым?

      0
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