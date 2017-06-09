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Бердыев официально возглавил «Рубин»

9 июня 2017, 11:43
29

В пятницу, 9 июня, Курбан Бердыев официально возглавил «Рубин». В прошедшем сезоне он занимал пост вице-президента «Ростова», который покинул после его завершения.

Напомним, что Бердыев возглавлял казанский клуб с 2001 по 2013 год. «Рубин» дважды за этот период выигрывал чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012), Суперкубок России (2010, 2012).

«Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. «Рубин» и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать», – сказал после подписания бумаг Бердыев.

В прошедший четверг казанский клуб покинул Хави Грасия. По итогам прошедшего сезона «Рубин» занял девятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (29)
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ALeX-161-rus
1496998549
Удачи Курбан Бекиевич! Ростов только не выносите,так,по старой дружбе))
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Dinamo4emp
1496998676
Поздравляю Рубин. Команда снова покажет себя в деле)
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Max Bobr
1496998901
В новом сезоне Рубин станет серьезным соперником
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hevbn 28
1496999190
Кажется можно поздравить всех болельщиков Рубина и вообще всех футбольных болельщиков ,потому что чем больше сильных команд, тем интереснее.
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mng1
1496999192
У КББ не посочкуешь! Лентяев и слабаков удалит! Подтянет и дисциплину игру, результативность, и увеличится посещаемость, поднимется престиж клуба в РФ и в Европе. Как я наслаждался игрой Ростова в прошедшем году! Вся страна следила и болела за них! Пришла и наша пора! РУБИН+БЕРДЫЕВ=ЧЕМПИОН 17-18г.г. Верю!
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mng1
1497002939
Коли руководство "Ростова" так отнеслось к тренеру Бердыеву, поднявшему команду до небывалых высот, вернувшего в строй "сбитых летчиков" и они уже в сборной РФ!!!, то что же остается делать брошенным и обманутым игрокам? У-хо-дить!!! А после такого сезона на них спрос есть! Игроки пойдут з тем, с кем будет комфортно и можно реализовать себя! Вините руководство Ростова! И не трогайте тех, кто выполнил все условия контракта, даже не получая заслуженной зарплаты. Будьте Оптимистами! Пусть в нашем чемпионате будет больше крутых команд, претендентов на ЧЕМПИОНСТВО!
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den161
1497003241
Удачи Бекиечу и Рубину. Даешь полуфинал ЛЧ!!!
Ответить
цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1497004409
Успехов Бердыев!!!
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4agaaa
1497006635
Наконец то дома! Не меньших успехов и высот!!!
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Daxa 09
1497006727
Бердыев вернет рубин в чемпионскую гонку чемпионат ожидается интересным конкуренция вырастает а это есть хорошо
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