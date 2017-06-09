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    Бердыев официально возглавил «Рубин»

    В пятницу, 9 июня, Курбан Бердыев официально возглавил «Рубин». В прошедшем сезоне он занимал пост вице-президента «Ростова», который покинул после его завершения.

    Напомним, что Бердыев возглавлял казанский клуб с 2001 по 2013 год. «Рубин» дважды за этот период выигрывал чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012), Суперкубок России (2010, 2012).

    «Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. «Рубин» и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать», – сказал после подписания бумаг Бердыев.

    В прошедший четверг казанский клуб покинул Хави Грасия. По итогам прошедшего сезона «Рубин» занял девятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны.

    Источник: ФК «Рубин»

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    09.06.2017 11:43
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 9 июня 2017, 21:07

      Возвращение на круги своя..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +116

      Pirboy 9 июня 2017, 21:04

      Наконец мы дома, теперь и Ростов наш второй дом. Ура!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июня 2017, 21:01

      В этом году что-то у "Рубина" не сложилось... Деньги есть, желание есть, Тренер вернулся - надо напрягаться и делать результат!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 14:23

      Как же сейчас придется тяжело Манчини ! БКБ - спец по европейским тренерам

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Daxa 09 9 июня 2017, 14:12

      Бердыев вернет рубин в чемпионскую гонку чемпионат ожидается интересным конкуренция вырастает а это есть хорошо

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 9 июня 2017, 14:10

      Наконец то дома! Не меньших успехов и высот!!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 9 июня 2017, 13:33

      Успехов Бердыев!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2336

      den161 9 июня 2017, 13:14

      Удачи Бекиечу и Рубину. Даешь полуфинал ЛЧ!!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      mng1 9 июня 2017, 13:08

      Коли руководство "Ростова" так отнеслось к тренеру Бердыеву, поднявшему команду до небывалых высот, вернувшего в строй "сбитых летчиков" и они уже в сборной РФ!!!, то что же остается делать брошенным и обманутым игрокам? У-хо-дить!!! А после такого сезона на них спрос есть! Игроки пойдут з тем, с кем будет комфортно и можно реализовать себя! Вините руководство Ростова! И не трогайте тех, кто выполнил все условия контракта, даже не получая заслуженной зарплаты. Будьте Оптимистами! Пусть в нашем чемпионате будет больше крутых команд, претендентов на ЧЕМПИОНСТВО!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      incognito47 9 июня 2017, 12:54

      Ну, всё теперь.
      Писец всем...

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