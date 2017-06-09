В пятницу, 9 июня, Курбан Бердыев официально возглавил «Рубин». В прошедшем сезоне он занимал пост вице-президента «Ростова», который покинул после его завершения.

Напомним, что Бердыев возглавлял казанский клуб с 2001 по 2013 год. «Рубин» дважды за этот период выигрывал чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012), Суперкубок России (2010, 2012).

«Во-первых, мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. «Рубин» и Казань – это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать», – сказал после подписания бумаг Бердыев.

В прошедший четверг казанский клуб покинул Хави Грасия. По итогам прошедшего сезона «Рубин» занял девятое место в чемпионате России и дошел до полуфинала Кубка страны.