Проигранный Украиной матч Мальте не будет засчитан за официальный

Недавний товарищеский матч, в котором сборная Украины уступила Мальте со счетом 0:1, был признан ФИФА неофициальным. Случилось это из-за превышения лимита количества замен (не более шести).

«Матч Украина – Мальта, проведенный 6 июня 2017 года, не может рассматриваться как официальный матч национальных сборных, учитывая тот факт, что были проведены 10 замен. Для официальных матчей, согласно правилам игры, невозможно использовать больше чем 6 замен, о чем говорится в правилах», – приводит сообщение ФИФА «Футбол 24».

Таким образом, матч не будет зачислен в рейтинг ФИФА.