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    Проигранный Украиной матч Мальте не будет засчитан за официальный

    Недавний товарищеский матч, в котором сборная Украины уступила Мальте со счетом 0:1, был признан ФИФА неофициальным. Случилось это из-за превышения лимита количества замен (не более шести).

    «Матч Украина – Мальта, проведенный 6 июня 2017 года, не может рассматриваться как официальный матч национальных сборных, учитывая тот факт, что были проведены 10 замен. Для официальных матчей, согласно правилам игры, невозможно использовать больше чем 6 замен, о чем говорится в правилах», – приводит сообщение ФИФА «Футбол 24».

    Таким образом, матч не будет зачислен в рейтинг ФИФА.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2017 11:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 июня 2017, 22:28

      Каааккииииее дальновидные соседи! Чик - и нет позора в статистике!

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 11 июня 2017, 00:19

      Специально превысили, чтобы позор этот не засчитался

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8837

      GoLenaStop 9 июня 2017, 21:33

      Ну да, хитрожопые хохлы и тут слили, бабулек на тоте накосили... и в целки проскользнули. Сука, салом что-ли намазались?..

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 июня 2017, 17:50

      судьи должны за этим следить, чем они вообще занимались на поле?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Diesel133 11 июня 2017, 22:30

      Факт... А что за статус игры тогда?... Одни приехали, другие встретили, третьи посвистели - и чёёё??...

      0
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      Рейтинг: +1709

      Краса 9 июня 2017, 15:06

      Хохлы и тут отличились !!!!!

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 14:18

      Ждем следующих расследований по этому матчу !

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 9 июня 2017, 12:29

      И тут отмазали))))))

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 9 июня 2017, 12:07

      в фифе тоже ставили на кф 26, видимо

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 9 июня 2017, 12:00

      Вот хитрые! )))) Бомбардир бы лучше эту новость не писал, теперь наши тренеры сборных не будут думать о результате, а будут считать количество замен в проигрышных матчах чтобы статку не портить!!!!

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      Рейтинг: +188

      MaxKlim > Павел Буре 9 июня 2017, 12:38

      Ха-ха верно подметил, ФИФА раскрыла "лазейку"!

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      Рейтинг: +1381

      marslond 9 июня 2017, 11:57

      Наши походу это правило не знают,.

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