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Луческу может продолжить работу в «Зените»

8 июня 2017, 16:26
40

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может продолжить сотрудничество с клубом из Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее румынский специалист ранее был отправлен в отставку с поста наставника команды. На его место назначен Роберто Манчини.

«Существует вариант, что Луческу продолжит работу в «Зените» в ином качестве. Он сейчас обсуждается и является приоритетным для специалиста», – рассказал источник, близкий к ситуации.

«При нем я разучился играть в футбол». Что Луческу сделал в «Зените» не так

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (40)
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Asbjorn
1496928597
аххахахах.все таки выплакал цыган себе что то
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kykyi
1496928699
Трудоустроили (синекура), чтобы не выплачивать компенсацию?
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сасас
1496929385
ГНИЛУЧЕСКО КАК ПАРАЗИТ- ХРЕН ИЗБАВИШЬСЯ ОТ НЕГО
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hunta
1496929433
Ну если в Зените введут официальную должность "плакальщика", то, да его оставят, такими спецами не разбрасываются....
Ответить
Томь вперёд
1496929962
Ждём следующую новость: в Зените официально введена должность Нытика!
Ответить
мароко
1496929971
Стадион подметать народа не хватает!
Ответить
трениришко
1496930591
введут должность цыганского барона
Ответить
MaxKlim
1496931636
Нахрен нужен этот нытик, на дно зенит опустит! на пенсию к епаной матери его!
Ответить
paracetamol
1496935533
Гнать цыгана взашей!
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Aleksandr_1986_Spb_
1496946445
Я вообще не понимаю, что в Зените происходит.Я не удивлюсь если Луческу будет президентом клуба, Манчини будет играть в атаке, а тренировать все это дело будет Аршавин.Помогать ему, естественно, будет Гена Орлов.
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