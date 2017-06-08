Луческу может продолжить работу в «Зените»

Просто не хотят неустойку платить. Но этого человека на кривой кобыле не объедешь.
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может продолжить сотрудничество с клубом из Санкт-Петербурга.
Напомним, ранее румынский специалист ранее был отправлен в отставку с поста наставника команды. На его место назначен Роберто Манчини.
«Существует вариант, что Луческу продолжит работу в «Зените» в ином качестве. Он сейчас обсуждается и является приоритетным для специалиста», – рассказал источник, близкий к ситуации.
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