Луческу может продолжить работу в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может продолжить сотрудничество с клубом из Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее румынский специалист ранее был отправлен в отставку с поста наставника команды. На его место назначен Роберто Манчини.

«Существует вариант, что Луческу продолжит работу в «Зените» в ином качестве. Он сейчас обсуждается и является приоритетным для специалиста», – рассказал источник, близкий к ситуации.

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