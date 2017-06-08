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    Луческу может продолжить работу в «Зените»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может продолжить сотрудничество с клубом из Санкт-Петербурга.

    Напомним, ранее румынский специалист ранее был отправлен в отставку с поста наставника команды. На его место назначен Роберто Манчини.

    «Существует вариант, что Луческу продолжит работу в «Зените» в ином качестве. Он сейчас обсуждается и является приоритетным для специалиста», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    «При нем я разучился играть в футбол». Что Луческу сделал в «Зените» не так

    Источник: Р-Спорт

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    08.06.2017 16:26
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 8 июня 2017, 22:55

      Просто не хотят неустойку платить. Но этого человека на кривой кобыле не объедешь.

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 8 июня 2017, 21:45

      Ну будет продавать билеты на матчи для VIP-персон!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 8 июня 2017, 21:27

      Я вообще не понимаю, что в Зените происходит.Я не удивлюсь если Луческу будет президентом клуба, Манчини будет играть в атаке, а тренировать все это дело будет Аршавин.Помогать ему, естественно, будет Гена Орлов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 июня 2017, 20:26

      свободная касса...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 июня 2017, 19:57

      Профессиональный нытик!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz 8 июня 2017, 19:13

      доить в любом качестве, хоть уборщицей!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 июня 2017, 19:06

      Вот ведь кто-то умный заключает контракт со стороны клуба?... Ну как могут быть такие ляпы, кт не учитывают реалии футбола, футбола в России??... Или это и есть бесконтрольная подковёрная сторона мутного футбола с хитропопыми агентами и корпоративными интересами??.. Теперь Лу будет валять дурака, тянуть деньги по контракту или получит охрененную неустойку... Его ещё б лет на 8-10 подписали...

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > insider_retro 8 июня 2017, 20:05

      Не надо тупость бомжей валить на всю Россию, Кроме вас самих, в этом ни кто не виноват!

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 8 июня 2017, 18:56

      можно подумать он будет работать,а все просто он будет получать зарплату еще год и числится каким нибудь советником,а сам отдыхать в Питере или в Европе

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 июня 2017, 18:35

      Главным плаксой? А Дзюба помощником станет )))

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 8 июня 2017, 18:31

      "источник, близкий к ситуации" - как правило в сортире,
      а это лишь инсинуация.., и нам её скормили.

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