Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сборная Германии определилась с заявкой на Кубок конфедераций

Сборная Германии определилась с заявкой на Кубок конфедераций

7 июня 2017, 17:17
14

Сборная Германии выбрала 22 футболиста, которые будут представлять страну на Кубке конфедераций-2017 в России.

Вратари: Трапп («ПСЖ»), Лено («Байер»), Тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Гинтер («Боруссия» Д), Хектор («Кельн»), Хенрикс («Байер»), Киммих («Бавария»), Мустафи («Арсенал»), Платтенхардт («Герта»), Рюдигер («Рома»), Зюле («Хоффенхайм»).

Полузащитники: Джан («Ливерпуль»), Демирбай («Хоффенхайм»), Демме («Лейпциг»), Дракслер («ПСЖ»,), Горецка («Шальке»), Руди («Хоффенхайм»), Штиндль («Боруссия» М).

Нападающие: Брандт («Байер»), Вагнер («Хоффенхайм»), Вернер («Лейпциг»), Юнес («Аякс»).

Германия сыграет на турнире в группе с Австралией, Чили и Камеруном.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Кубок конфедераций Германия
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
McDuff
1496846208
второсортный состав
Ответить
yorgenbarenz
1496846791
Оно,конечно,неплохо на перспективу.Наиграют новый состав. Но ещё не известно,как посмотрит на это Мутко.Могли бы,для гарантии, дублёров с Герты прислать.
Ответить
dok66
1496850068
Ну вот и КаКа ! А мы - Кубок Конфедераций !!!! Нужно умереть , но выиграть ! А ведь никто не будет умирать , кроме нас !
Ответить
Chesn0k
1496850505
походу, немцы и затащат кк
Ответить
the eternal knight
1496852822
Основные фавориты походу португальцы
Ответить
shinnik
1496853917
План"Барбаросса".. Хана нам.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1496855214
По классификации Мудко тянут примерно на 12-13 Головиных) Короче вполне по силам нашей команде !
Ответить
cska-62
1496860444
Это просто Вторая сборная Германии. Так и надо её обозначать. В ней не только юноши, есть и опытные игроки: Тер Штеген, Дракслер, Рюдигер, Мустафи, восходящая звезда Киммих. Уверяю, что, играя с ней, мало никому не покажется. Играть нашей сборной сегодня с Первой сборной Германии - только расстраиваться и болельщиков раздражать. С этой бы на равных сыграть!
Ответить
Muhametshin
1496864459
Основные фавориты это Чили и Мексика кто то из них и возьмёт кубок
Ответить
insider_retro
1496922706
Вроде молодёжь проверяют, а по сути это неуважение к турниру. Деградирует Кубок, правильно, что убирают лишний футбольный продукт...
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
4
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
1
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
7
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
В 2021 году клубный ЧМ заменит Кубок конфедераций. Топ-клубы против
2019.03.15 21:10
3
Россия – единственная команда-участница Кубка конфедераций-2017, оставшаяся на ЧМ-2018
2018.07.02 19:41
9
Смолов: «Я плакал после матча с Мексикой на Кубке конфедераций. Нам было по силам выйти из группы»
2018.05.21 19:00
15
Шишкин: «Из-за замены с Португалией люди решили, что я виноват в поражении»
2017.12.23 08:30
5
Бубнов: «Сборная, игравшая с «Динамо», могла бы сразиться с тем составом, что был у России на Кубке конфедераций. Неизвестно еще, кто бы победил»
2017.09.04 18:54
7
Мутко: «На Кубке конфедераций сборной России не хватило попадания в плей-офф. Матч с Мексикой у меня до сих пор перед глазами»
2017.09.02 18:30
4
Кудряшова не впечатлили Роналду и Эрнандес на Кубке конфедераций
2017.08.23 10:43
7
Почему рейтинг ФИФА не показывает реальный уровень сборных
2017.08.10 17:30
27
Фернандес продолжает учить гимн России
2017.08.10 10:42
5
Черышев: «Российские футболисты ценят поддержку и нуждаются в ней»
2017.08.01 07:31
2
Джикия: «Партнеры подкалывали: «Сколько заплатил Саутгейту за похвалу в свой адрес?»
2017.07.31 16:45
3
Марадона: «Видеоассистент засчитал бы гол СССР в ворота Аргентины в 1990 году»
2017.07.31 08:16
5
Аршавин верит, что сборная России выйдет из группы на ЧМ-2018
2017.07.20 01:22
22
Сорокин недоволен посещаемостью церемонии открытия и закрытия Кубка конфедераций
2017.07.17 09:52
1
Сорокин пообещал расширить категорию самых дешевых билетов на ЧМ-2018
2017.07.17 07:55
4
Сорокин: «Когда у вас более 650 тысяч зрителей, то все не могут быть абсолютно счастливы и удовлетворены»
2017.07.17 06:36
Ребров считает, что сборная России достойно выступила на Кубке конфедераций
2017.07.12 13:27
15
ВидеоГол Фабиана в ворота Германии признан лучшим на Кубке конфедераций-2017
2017.07.10 16:25
2
Игнатьев не видит в России футболистов уровня Аршавина
2017.07.10 08:52
4
Широков увидел в игре сборной России прогресс
2017.07.10 08:31
2
Игнатьев: «Сейчас в России нет качественных футболистов»
2017.07.10 07:42
2
Игнатьев ставит задачу сборной стать законодателями моды в мировом футболе
2017.07.10 06:07
3
Миранчук: «На Кубке конфедераций было видно самоотдачу и игру от сборной»
2017.07.10 00:52
1
Чичкин: «Акинфеев был лучшим игроком сборной на Кубке конфедераций»
2017.07.09 07:09
14
Жирков: «Видеоповторы? Непонятно, как судьи просматривают эпизоды»
2017.07.08 10:40
8
Непомнящий: «Акинфеев – это игрок высокого уровня, вратарь номер один в стране»
2017.07.08 08:55
8
Жирков: «Мое удаление в игре с Мексикой? Полная чушь! Игровой момент – не более того»
2017.07.08 07:52
15
Шишкин: «Роналду — это действительно космос»
2017.07.08 07:15
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+