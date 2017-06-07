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    Сборная Германии определилась с заявкой на Кубок конфедераций

    Сборная Германии выбрала 22 футболиста, которые будут представлять страну на Кубке конфедераций-2017 в России.

    Вратари: Трапп («ПСЖ»), Лено («Байер»), Тер Штеген («Барселона»).

    Защитники: Гинтер («Боруссия» Д), Хектор («Кельн»), Хенрикс («Байер»), Киммих («Бавария»), Мустафи («Арсенал»), Платтенхардт («Герта»), Рюдигер («Рома»), Зюле («Хоффенхайм»).

    Полузащитники: Джан («Ливерпуль»), Демирбай («Хоффенхайм»), Демме («Лейпциг»), Дракслер («ПСЖ»,), Горецка («Шальке»), Руди («Хоффенхайм»), Штиндль («Боруссия» М).

    Нападающие: Брандт («Байер»), Вагнер («Хоффенхайм»), Вернер («Лейпциг»), Юнес («Аякс»).

    Германия сыграет на турнире в группе с Австралией, Чили и Камеруном.

    Источник: Twitter

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    07.06.2017 17:17
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 8 июня 2017, 14:51

      Вроде молодёжь проверяют, а по сути это неуважение к турниру. Деградирует Кубок, правильно, что убирают лишний футбольный продукт...

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 7 июня 2017, 22:40

      Основные фавориты это Чили и Мексика кто то из них и возьмёт кубок

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 июня 2017, 21:34

      Это просто Вторая сборная Германии. Так и надо её обозначать. В ней не только юноши, есть и опытные игроки: Тер Штеген, Дракслер, Рюдигер, Мустафи, восходящая звезда Киммих. Уверяю, что, играя с ней, мало никому не покажется. Играть нашей сборной сегодня с Первой сборной Германии - только расстраиваться и болельщиков раздражать. С этой бы на равных сыграть!

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 июня 2017, 20:06

      По классификации Мудко тянут примерно на 12-13 Головиных) Короче вполне по силам нашей команде !

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 июня 2017, 19:45

      План"Барбаросса"..
      Хана нам.

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      Рейтинг: +31

      the eternal knight 7 июня 2017, 19:27

      Основные фавориты походу португальцы

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 7 июня 2017, 18:48

      походу, немцы и затащат кк

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Chesn0k 7 июня 2017, 19:02

      Ну не знаю ... Американцы сильны , да и португалы ....

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      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июня 2017, 18:41

      Ну вот и КаКа ! А мы - Кубок Конфедераций !!!! Нужно умереть , но выиграть ! А ведь никто не будет умирать , кроме нас !

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 7 июня 2017, 18:13

      А 19 номер кто??

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 7 июня 2017, 17:46

      Оно,конечно,неплохо на перспективу.Наиграют новый состав. Но ещё не известно,как посмотрит на это Мутко.Могли бы,для гарантии, дублёров с Герты прислать.

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