Сборная Германии определилась с заявкой на Кубок конфедераций

Сборная Германии выбрала 22 футболиста, которые будут представлять страну на Кубке конфедераций-2017 в России.
Вратари: Трапп («ПСЖ»), Лено («Байер»), Тер Штеген («Барселона»).
Защитники: Гинтер («Боруссия» Д), Хектор («Кельн»), Хенрикс («Байер»), Киммих («Бавария»), Мустафи («Арсенал»), Платтенхардт («Герта»), Рюдигер («Рома»), Зюле («Хоффенхайм»).
Полузащитники: Джан («Ливерпуль»), Демирбай («Хоффенхайм»), Демме («Лейпциг»), Дракслер («ПСЖ»,), Горецка («Шальке»), Руди («Хоффенхайм»), Штиндль («Боруссия» М).
Нападающие: Брандт («Байер»), Вагнер («Хоффенхайм»), Вернер («Лейпциг»), Юнес («Аякс»).
Германия сыграет на турнире в группе с Австралией, Чили и Камеруном.
Источник: Twitter