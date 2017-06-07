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  • Рейнгольд: «Травма Зобнина очень серьезная. Неизвестно, будет ли он нормально ходить»

Рейнгольд: «Травма Зобнина очень серьезная. Неизвестно, будет ли он нормально ходить»

7 июня 2017, 15:34
34

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о травме полузащитника красно-белых и сборной России Романа Зобнина. По словам Рейнгольда, он будет молиться, чтобы хавбек вернулся в строй к чемпионату мира-2018.

«Очень серьезная травма. Неизвестно не только, вернется ли он в футбол, неизвестно будет ли он нормально ходить. После таких травм многие заканчивают карьеру. Помимо того, что Роман пропустит полгода, месяца три еще нужно будет физически восстанавливаться.

Страшная трагедия для Зобнина. Жалко парня. Буду молиться на него, чтобы он к первенству мира подошел во всеоружии. Сочувствую страшно ему, «Спартаку» и сборной России. Что делать «Спартаку»? Зобнин остается в обойме на будущее. Сейчас надо искать еще одного опорника. Выбыл незаменимый игрок», – сказал Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зобнин Роман Рейнгольд Валерий
Комментарии (34)
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Томь вперёд
1496838985
Здоровья! Пожалуй лучший игрок сборной в настоящее время!
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Mahone
1496839238
А вы что врач,интересно пишут одно,он говорит о другом,странно,все будет ок парень,поверь
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Чеба
1496839456
Господи, Боже мой, благослови Христос, Романа!
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Путник 13
1496839471
Здоровья..отличный игрок..
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Stavropolets
1496839835
Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!
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lek!
1496840469
Сейчас ему нужна поддержка , хорошо играл Роман.
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dok66
1496842186
Зачем сгущать краски ! Просто хочется пожелать Роману , чтобы рядом были квалифицированные врачи и реабилитологи ! И все будет нормально .
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slavа0508
1496844376
Да всё правильно он сказал,,,,,,то что парня поставят на ноги и вернут в игру не сомневаюсь,,,,,а вот не будут ли потом постоянные рецедивы это вопрос,,,,,и второе это вопрос психологии сможет ли он также выкладываться и себя не беречь играю на все сто,,,,ведь если ещё раз такая травма это почти конец,,,,а психология упрямая вещь,на уровне инстинкта
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RON72
1496845923
Здоровья и удачи Роман!
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shinnik
1496854585
Нормально будет ходить,,и играть нормально... А ходить и клянчить не будет. Не тот человек.Будущая легенда. А не прошлая.звизда.
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