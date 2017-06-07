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    Рейнгольд: «Травма Зобнина очень серьезная. Неизвестно, будет ли он нормально ходить»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о травме полузащитника красно-белых и сборной России Романа Зобнина. По словам Рейнгольда, он будет молиться, чтобы хавбек вернулся в строй к чемпионату мира-2018.

    «Очень серьезная травма. Неизвестно не только, вернется ли он в футбол, неизвестно будет ли он нормально ходить. После таких травм многие заканчивают карьеру. Помимо того, что Роман пропустит полгода, месяца три еще нужно будет физически восстанавливаться.

    Страшная трагедия для Зобнина. Жалко парня. Буду молиться на него, чтобы он к первенству мира подошел во всеоружии. Сочувствую страшно ему, «Спартаку» и сборной России. Что делать «Спартаку»? Зобнин остается в обойме на будущее. Сейчас надо искать еще одного опорника. Выбыл незаменимый игрок», – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.06.2017 15:34
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 7 июня 2017, 21:39

      Незаменимый...-это уже перебор. Ему еще работать и работать...

      0
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 7 июня 2017, 21:28

      В его время такая травма была очень серьезной,сейчас просто серьезной,так как медицина продвинулась далеко вперед,а главное-средства восстановления,поэтому есть все шансы на успешное выздоровление!

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 7 июня 2017, 21:08

      Чего каркает!!! Всё будет нормально. Даст бог.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 июня 2017, 19:56

      Нормально будет ходить,,и играть нормально...
      А ходить и клянчить не будет.
      Не тот человек.Будущая легенда.

      А не прошлая.звизда.

      0
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      Рейтинг: +92

      yuran63 7 июня 2017, 18:38

      Абсолютно правильно сказал.Неизвестно как пройдет операция,будут сшивать или менять кресты.Менять на свои(из бедра) или на лавсановые.Не дай Бог задние кресты повреждены...От этого зависит срок восстановления.В любом случае-это не меньше 6 месяцев.Поверьте,я знаю о чем говорю.

      1
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 7 июня 2017, 18:24

      Скорейшего выздоровления Роме!

      2
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 7 июня 2017, 17:56

      здоровья Роману!

      2
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      Рейтинг: +94

      RON72 7 июня 2017, 17:32

      Здоровья и удачи Роман!

      3
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      Рейтинг: +55

      Vaval 7 июня 2017, 17:10

      В 60-ых может и не восстановился бы, а сейчас даже после рака продолжают играть

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      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 7 июня 2017, 17:06

      Да всё правильно он сказал,,,,,,то что парня поставят на ноги и вернут в игру не сомневаюсь,,,,,а вот не будут ли потом постоянные рецедивы это вопрос,,,,,и второе это вопрос психологии сможет ли он также выкладываться и себя не беречь играю на все сто,,,,ведь если ещё раз такая травма это почти конец,,,,а психология упрямая вещь,на уровне инстинкта

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