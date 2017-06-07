Рейнгольд: «Травма Зобнина очень серьезная. Неизвестно, будет ли он нормально ходить»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о травме полузащитника красно-белых и сборной России Романа Зобнина. По словам Рейнгольда, он будет молиться, чтобы хавбек вернулся в строй к чемпионату мира-2018.

«Очень серьезная травма. Неизвестно не только, вернется ли он в футбол, неизвестно будет ли он нормально ходить. После таких травм многие заканчивают карьеру. Помимо того, что Роман пропустит полгода, месяца три еще нужно будет физически восстанавливаться.

Страшная трагедия для Зобнина. Жалко парня. Буду молиться на него, чтобы он к первенству мира подошел во всеоружии. Сочувствую страшно ему, «Спартаку» и сборной России. Что делать «Спартаку»? Зобнин остается в обойме на будущее. Сейчас надо искать еще одного опорника. Выбыл незаменимый игрок», – сказал Рейнгольд.