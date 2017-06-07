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    Гончаренко: «Руководители «Кубани» не знают, куда тянут команду»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал в чем причина провала «Кубани», в которой он работал ранее, а также – о причинах своей отставки из краснодарского клуба.

    «Кубань» – это болельщики, футболисты и персонал. На них тень бросать нельзя. А еще есть руководители, которые не знают, куда тянут команду. Вернемся к «Уфе» – там Шамиль Газизов руководит клубом. В ЦСКА каждый – Бабаев, Яровинский – знает свою роль и качественно выполняют работу на своем участке. В «Кубани» же много руководителей: один говорит, что нет игры, второй – что нет результата, третий – что нужно было выиграть в три мяча, а не в один. Это начало конца. Поэтому я не удивился – нужно же было этим людям как-то объяснить мою отставку.

    Когда начал чувствовать конец? В «Кубани» – почти сразу. Я вообще удивлен, как мне удалось продержаться там 13 месяцев. Но любой опыт, даже негативный, полезен, и я должен быть за него благодарен», – сказал Гончаренко.

    В «Кубани» белорусский специалист проработал с 13 октября 2013 по 13 ноября 2014. Позже он был главным тренером «Урала» и «Уфы», а с прошлого сезона возглавляет ЦСКА.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.06.2017 07:34
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 июня 2017, 15:59

      Редкостный Удод под ником "Ira" здесь всех провоцирует. Друзья, не ведитесь, не отвечайте. Такие паразиты существуют только за счет реакции на них нормальных людей. Лучшее лекарство от подобных выродков - просто их не замечать. Игнорировать

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 7 июня 2017, 13:25

      Как сказал правильно один товарищ, что это "Кубанько"

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 7 июня 2017, 10:54

      "Едут-едут" по Кубани наши казаки...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 7 июня 2017, 10:44

      Всё, Кубань наверное закончит своё существование

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 7 июня 2017, 10:41

      На Кубани и на Дону всегда будет футбол ,в России сама природа в этих местах благодатна для футбола.Но в нашей стране нет стабильности "кризисы" "перекосы"и ещё всякая "чепуха" мешает процветать и развиваться , отсюда изчезновения и падение многих фут-ных команд.Не секрет что многие команды "благодаря" левым руководителям превращяются в бюджетную" кормушку" для узкого круга людей, всё не надёжно, "мутно" и не прозрачно и не на долго.А когда кончается " любимый бюджет," они кричат "караул" люди помогите футбол "умирает" и так продолжается много лет .

      4
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      Рейтинг: +6627

      maior-60 7 июня 2017, 10:34

      К пизцу ведут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 7 июня 2017, 09:13

      Жаль никому наверху нет дела до того что творится в старейшем футбольном клубе Кубани. Никто не хочет видеть как "убивают" клуб, а вместе с ним огромную армию верных болельщиков. А как же громкие лозунги о поддержке спорта в стране, о необходимости его развития?

      3
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен > 7 июня 2017, 20:09

      Если бабло выделять будут, все будит тип топ с КУБАНЬЮ!

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 июня 2017, 08:34

      к развалу...

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 7 июня 2017, 08:34

      Зато они знают, как превратить клуп в стиральную машину для грязного белья и неплохо на этом заработать.

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