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  • Гончаренко: «Руководители «Кубани» не знают, куда тянут команду»

Гончаренко: «Руководители «Кубани» не знают, куда тянут команду»

7 июня 2017, 07:34
11

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал в чем причина провала «Кубани», в которой он работал ранее, а также – о причинах своей отставки из краснодарского клуба.

«Кубань» – это болельщики, футболисты и персонал. На них тень бросать нельзя. А еще есть руководители, которые не знают, куда тянут команду. Вернемся к «Уфе» – там Шамиль Газизов руководит клубом. В ЦСКА каждый – Бабаев, Яровинский – знает свою роль и качественно выполняют работу на своем участке. В «Кубани» же много руководителей: один говорит, что нет игры, второй – что нет результата, третий – что нужно было выиграть в три мяча, а не в один. Это начало конца. Поэтому я не удивился – нужно же было этим людям как-то объяснить мою отставку.

Когда начал чувствовать конец? В «Кубани» – почти сразу. Я вообще удивлен, как мне удалось продержаться там 13 месяцев. Но любой опыт, даже негативный, полезен, и я должен быть за него благодарен», – сказал Гончаренко.

В «Кубани» белорусский специалист проработал с 13 октября 2013 по 13 ноября 2014. Позже он был главным тренером «Урала» и «Уфы», а с прошлого сезона возглавляет ЦСКА.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (11)
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paracetamol
1496813653
Зато они знают, как превратить клуп в стиральную машину для грязного белья и неплохо на этом заработать.
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bolela_16
1496813698
к развалу...
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oyabun
1496815991
Жаль никому наверху нет дела до того что творится в старейшем футбольном клубе Кубани. Никто не хочет видеть как "убивают" клуб, а вместе с ним огромную армию верных болельщиков. А как же громкие лозунги о поддержке спорта в стране, о необходимости его развития?
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maior-60
1496820861
К пизцу ведут.
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fanchik
1496821294
На Кубани и на Дону всегда будет футбол ,в России сама природа в этих местах благодатна для футбола.Но в нашей стране нет стабильности "кризисы" "перекосы"и ещё всякая "чепуха" мешает процветать и развиваться , отсюда изчезновения и падение многих фут-ных команд.Не секрет что многие команды "благодаря" левым руководителям превращяются в бюджетную" кормушку" для узкого круга людей, всё не надёжно, "мутно" и не прозрачно и не на долго.А когда кончается " любимый бюджет," они кричат "караул" люди помогите футбол "умирает" и так продолжается много лет .
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сергей николаевич
1496821470
Всё, Кубань наверное закончит своё существование
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Дядя Серёжа
1496822072
"Едут-едут" по Кубани наши казаки...
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Den Bull
1496831118
Как сказал правильно один товарищ, что это "Кубанько"
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oyabun
1496840350
Редкостный Удод под ником "Ira" здесь всех провоцирует. Друзья, не ведитесь, не отвечайте. Такие паразиты существуют только за счет реакции на них нормальных людей. Лучшее лекарство от подобных выродков - просто их не замечать. Игнорировать
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