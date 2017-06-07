Гончаренко: «Руководители «Кубани» не знают, куда тянут команду»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал в чем причина провала «Кубани», в которой он работал ранее, а также – о причинах своей отставки из краснодарского клуба.

«Кубань» – это болельщики, футболисты и персонал. На них тень бросать нельзя. А еще есть руководители, которые не знают, куда тянут команду. Вернемся к «Уфе» – там Шамиль Газизов руководит клубом. В ЦСКА каждый – Бабаев, Яровинский – знает свою роль и качественно выполняют работу на своем участке. В «Кубани» же много руководителей: один говорит, что нет игры, второй – что нет результата, третий – что нужно было выиграть в три мяча, а не в один. Это начало конца. Поэтому я не удивился – нужно же было этим людям как-то объяснить мою отставку.

Когда начал чувствовать конец? В «Кубани» – почти сразу. Я вообще удивлен, как мне удалось продержаться там 13 месяцев. Но любой опыт, даже негативный, полезен, и я должен быть за него благодарен», – сказал Гончаренко.

В «Кубани» белорусский специалист проработал с 13 октября 2013 по 13 ноября 2014. Позже он был главным тренером «Урала» и «Уфы», а с прошлого сезона возглавляет ЦСКА.