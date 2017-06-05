Семин считает, что «Локомотив» показал хорошие результаты в минувшем сезоне

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал хорошими результаты команды, показанные в прошедшем сезоне. Железнодорожники заняли восьмое место в Премьер-лиге и одержали победу в Кубке России, получив таким образом право выступить в групповом раунде Лиги Европы.

Сегодня на заседании совета директоров красно-зеленых было принято решение сохранить 70-летнего специалиста на своем посту.

– Отчитались на совете директоров и продолжили сотрудничество дальше.

– Высшее руководство признало, что результат в сезоне противоречивый: с одной стороны, восьмое место в чемпионате России, с другой – победа в Кубке. Как восприняли данную оценку?

– Результаты не противоречивые, а достаточно хорошие.

– Задача на новый сезон такая – место в Премьер-лиге не ниже пятого и выход в плей-офф Лиги Европы. Выполнимо?

– Цели должны быть подкреплены решениями и укреплением состава.

– Ваши пожелания по селекции совет директоров услышал?

– Все услышали.