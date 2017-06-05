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    Семин считает, что «Локомотив» показал хорошие результаты в минувшем сезоне

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал хорошими результаты команды, показанные в прошедшем сезоне. Железнодорожники заняли восьмое место в Премьер-лиге и одержали победу в Кубке России, получив таким образом право выступить в групповом раунде Лиги Европы.

    Сегодня на заседании совета директоров красно-зеленых было принято решение сохранить 70-летнего специалиста на своем посту.

    – Отчитались на совете директоров и продолжили сотрудничество дальше.

    – Высшее руководство признало, что результат в сезоне противоречивый: с одной стороны, восьмое место в чемпионате России, с другой – победа в Кубке. Как восприняли данную оценку?

    – Результаты не противоречивые, а достаточно хорошие.

    – Задача на новый сезон такая – место в Премьер-лиге не ниже пятого и выход в плей-офф Лиги Европы. Выполнимо?

    – Цели должны быть подкреплены решениями и укреплением состава.

    – Ваши пожелания по селекции совет директоров услышал?

    – Все услышали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2017 18:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 6 июня 2017, 05:27

      В 70 то лет признать себя неудачником. Глупо было бы.

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июня 2017, 20:19

      Вспоминая плацкарту и цену на неё
      Не хочется желать Локо ничего, ё-моё.
      Когда в СВ поедет страна,
      Тогда и команда станет нужна.
      Когда это будет? Когда?
      Никогда.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > subbotaspartak 6 июня 2017, 19:58

      ты мля про цены на бензин вспомни лукойловские))

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 5 июня 2017, 19:56

      Слава богу Палыч остался! Значит движемся вперед!!!! Только ЛОКО, только победа

      2
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 5 июня 2017, 19:15

      Локо всегда был кубковым игроком,игры на вылет им лучше даются,так что удачи Локо и Сёмину!!

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