«Зенит» поблагодарил Данни за сотрудничество

Пресс-служба «Зенита» опубликовала слова благодарности в адрес экс-капитана команды Мигеля Данни, который объявил сегодня об уходе.

«Мигель Данни перешел в «Зенит» летом 2008 года из московского «Динамо» и очень быстро стал своим для петербургских болельщиков – в своем первом же матче за сине-бело-голубых португалец забил победный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в игре за Суперкубок Европы в Монако.

Затем Данни провел в футболке самого популярного клуба России еще 255 матчей, в которых отдавал все силы без остатка. Он внес неоценимый вклад в три чемпионства «Зенита», благодаря чему на клубной эмблеме теперь красуется звезда.

За время карьеры в «Зените» Данни проявил невероятное мужество и силу воли – трижды полузащитник получал разрыв крестообразных связок. Травма, после которой многие футболисты были вынуждены заканчивать карьеру или снижали свой уровень. Но Мигель каждый раз возвращался на поле еще более сильным футболистом, чем до травмы.

Игрок сборной Португалии по-настоящему стал своим в нашей стране: он один из тех редких иностранных игроков, кто выучил русский язык, у него и его супруги Петры здесь родилась дочка Эмили, а близнецы Бернарду и Франсишку с семи лет занимаются футболом в Академии «Зенита».

Данни – настоящая легенда клуба и входит в Аллею славы «Зенита», оставив свои отпечатки ног для музея сине-бело-голубых.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Мигеля за эти великолепные девять лет в Санкт-Петербурге и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в обращении пресс-службы клуба.

Напомним, контракт футболиста с клубом заканчивался 30 июня, его продление португальцу предложено не было.