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    «Зенит» поблагодарил Данни за сотрудничество

    Пресс-служба «Зенита» опубликовала слова благодарности в адрес экс-капитана команды Мигеля Данни, который объявил сегодня об уходе.

    «Мигель Данни перешел в «Зенит» летом 2008 года из московского «Динамо» и очень быстро стал своим для петербургских болельщиков – в своем первом же матче за сине-бело-голубых португалец забил победный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в игре за Суперкубок Европы в Монако.

    Затем Данни провел в футболке самого популярного клуба России еще 255 матчей, в которых отдавал все силы без остатка. Он внес неоценимый вклад в три чемпионства «Зенита», благодаря чему на клубной эмблеме теперь красуется звезда.

    За время карьеры в «Зените» Данни проявил невероятное мужество и силу воли – трижды полузащитник получал разрыв крестообразных связок. Травма, после которой многие футболисты были вынуждены заканчивать карьеру или снижали свой уровень. Но Мигель каждый раз возвращался на поле еще более сильным футболистом, чем до травмы.

    Игрок сборной Португалии по-настоящему стал своим в нашей стране: он один из тех редких иностранных игроков, кто выучил русский язык, у него и его супруги Петры здесь родилась дочка Эмили, а близнецы Бернарду и Франсишку с семи лет занимаются футболом в Академии «Зенита».

    Данни – настоящая легенда клуба и входит в Аллею славы «Зенита», оставив свои отпечатки ног для музея сине-бело-голубых.

    Футбольный клуб «Зенит» благодарит Мигеля за эти великолепные девять лет в Санкт-Петербурге и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в обращении пресс-службы клуба.

    Напомним, контракт футболиста с клубом заканчивался 30 июня, его продление португальцу предложено не было.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.06.2017 11:03
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 5 июня 2017, 19:42

      Фиг вы найдете ему замену, остальные игроки которые придут будут только ради денег!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 июня 2017, 16:59

      Клоуны... Единственного игрока, которого я без подколов уважал в Зене выперли из команды, как вшивую шавку... Очень некрасиво и подло. Впрочем, бомжи не удивили...

      0
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      Рейтинг: +48

      kanaev9 5 июня 2017, 14:53

      Сволочи!Пару лет думаю спокойно бы отыграл!Удачи Капитан!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 5 июня 2017, 12:30

      Жаль, что уходит, Если бы не травмы, то играл бы и играл

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 5 июня 2017, 11:55

      Столько хороших слов сказано... И по делу...
      После всех этих слов постарались завуалировать итоговую фразу...Вместо предложения:-"А теперь мы послали Мигеля нах", сказали, что просто "не поступило предложения по продлению контракта"
      А ведь мужик-то ещё в силе..

      2
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 5 июня 2017, 11:50

      Сине-бело-ГОЛУБЫЕ своих уже начали кидать, первый Данни, кто следующий......

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 5 июня 2017, 11:29

      эх, не дали до круглой цифры 10 доработать... мне кажется у него потенциала больше, чем у тех кого "набирают" в Зенит...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +208

      Александр Став 5 июня 2017, 11:19

      теперь в Спартак его под Лигу Чемпионов на год. Парень опытный и стабильный, лишним не будет)

      3
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      Рейтинг: +1169

      inzek 5 июня 2017, 11:18

      "Затем Данни провел в футболке самого популярного клуба России еще 255 матчей" у меня вопрос: С ХЕРА ЛИ Зенит самый популярный? ОДИН ИЗ самых популярных-это я соглашусь, но не самый! а то ходят, блин, на поводу у газового ВЦИОМа!

      4
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 5 июня 2017, 11:13

      Пошли в )!(опу...не благодарные твари...променять Данни на нобоа это писец...перебухали там чтоли недоруководители

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