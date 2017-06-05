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«Зенит» поблагодарил Данни за сотрудничество

5 июня 2017, 11:03
11

Пресс-служба «Зенита» опубликовала слова благодарности в адрес экс-капитана команды Мигеля Данни, который объявил сегодня об уходе.

«Мигель Данни перешел в «Зенит» летом 2008 года из московского «Динамо» и очень быстро стал своим для петербургских болельщиков – в своем первом же матче за сине-бело-голубых португалец забил победный мяч в ворота «Манчестер Юнайтед» в игре за Суперкубок Европы в Монако.

Затем Данни провел в футболке самого популярного клуба России еще 255 матчей, в которых отдавал все силы без остатка. Он внес неоценимый вклад в три чемпионства «Зенита», благодаря чему на клубной эмблеме теперь красуется звезда.

За время карьеры в «Зените» Данни проявил невероятное мужество и силу воли – трижды полузащитник получал разрыв крестообразных связок. Травма, после которой многие футболисты были вынуждены заканчивать карьеру или снижали свой уровень. Но Мигель каждый раз возвращался на поле еще более сильным футболистом, чем до травмы.

Игрок сборной Португалии по-настоящему стал своим в нашей стране: он один из тех редких иностранных игроков, кто выучил русский язык, у него и его супруги Петры здесь родилась дочка Эмили, а близнецы Бернарду и Франсишку с семи лет занимаются футболом в Академии «Зенита».

Данни – настоящая легенда клуба и входит в Аллею славы «Зенита», оставив свои отпечатки ног для музея сине-бело-голубых.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Мигеля за эти великолепные девять лет в Санкт-Петербурге и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в обращении пресс-службы клуба.

Напомним, контракт футболиста с клубом заканчивался 30 июня, его продление португальцу предложено не было.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VeniaminS
1496650279
Спасибо! Данни!
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алекс88
1496650419
Пошли в )!(опу...не благодарные твари...променять Данни на нобоа это писец...перебухали там чтоли недоруководители
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inzek
1496650732
"Затем Данни провел в футболке самого популярного клуба России еще 255 матчей" у меня вопрос: С ХЕРА ЛИ Зенит самый популярный? ОДИН ИЗ самых популярных-это я соглашусь, но не самый! а то ходят, блин, на поводу у газового ВЦИОМа!
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Александр Став
1496650791
теперь в Спартак его под Лигу Чемпионов на год. Парень опытный и стабильный, лишним не будет)
Ответить
Аид666
1496651358
эх, не дали до круглой цифры 10 доработать... мне кажется у него потенциала больше, чем у тех кого "набирают" в Зенит...
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МАКАРШВЕД
1496652623
Сине-бело-ГОЛУБЫЕ своих уже начали кидать, первый Данни, кто следующий......
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семёнычев
1496652907
Столько хороших слов сказано... И по делу... После всех этих слов постарались завуалировать итоговую фразу...Вместо предложения:-"А теперь мы послали Мигеля нах", сказали, что просто "не поступило предложения по продлению контракта" А ведь мужик-то ещё в силе..
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kanaev9
1496663597
Сволочи!Пару лет думаю спокойно бы отыграл!Удачи Капитан!
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ivanthebest
1496671155
Клоуны... Единственного игрока, которого я без подколов уважал в Зене выперли из команды, как вшивую шавку... Очень некрасиво и подло. Впрочем, бомжи не удивили...
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Челнинец
1496680962
Фиг вы найдете ему замену, остальные игроки которые придут будут только ради денег!
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