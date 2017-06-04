Терентьев может сменить «Ростов» на «Зенит»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев во время летнего трансферного окна может стать игроком «Зенита». По информации источника, контракт с 24-летним россиянином может быть подписан уже на этой неделе.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1 миллион евро. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2018 года.

В нынешнем сезоне Терентьев провел за «Ростов» в РФПЛ 24 матча, в которых заработал три желтые карточки.

Добавим, что ранее стало известно о переходе в «Зенит» экс-полузащитника донского клуба Кристиана Нобоа.