Терентьев может сменить «Ростов» на «Зенит»

Да пусть Зенит всех ростовчан забирает! Вывеску только сменить придется!
Защитник «Ростова» Денис Терентьев во время летнего трансферного окна может стать игроком «Зенита». По информации источника, контракт с 24-летним россиянином может быть подписан уже на этой неделе.
По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1 миллион евро. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2018 года.
В нынешнем сезоне Терентьев провел за «Ростов» в РФПЛ 24 матча, в которых заработал три желтые карточки.
Добавим, что ранее стало известно о переходе в «Зенит» экс-полузащитника донского клуба Кристиана Нобоа.