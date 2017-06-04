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Терентьев может сменить «Ростов» на «Зенит»

4 июня 2017, 22:46
20

Защитник «Ростова» Денис Терентьев во время летнего трансферного окна может стать игроком «Зенита». По информации источника, контракт с 24-летним россиянином может быть подписан уже на этой неделе.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1 миллион евро. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2018 года.

В нынешнем сезоне Терентьев провел за «Ростов» в РФПЛ 24 матча, в которых заработал три желтые карточки.

Добавим, что ранее стало известно о переходе в «Зенит» экс-полузащитника донского клуба Кристиана Нобоа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Терентьев Денис
Комментарии (20)
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momwig_
1496605996
До свидания, "Ростов"... (подпись - РФПЛ) Не, это я не про Тереньтьева. Но сказка кончилась, там теперь больше никого не останется.
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zico2205
1496606171
Меняет игру на скамеечку...Грустно...
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алекс88
1496607833
Весь Ростов скупать будут...чтоб бердыев в Казань не забрал
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Garrincha58
1496607837
что не новость то смешней
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Garrincha58
1496608085
Канунников Нобоа Терентьев кто следующий? а зачем такие игрочишки такому супер-топовому тренеру просто цирк с продолжением одних митрофанушек сменяет другой артист
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vaenruk
1496608152
И это топовые трансферы под топового тренера чтоб лч брать?серьезно?
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a-rakhmatov
1496608471
Еще один кандидат на скамью запасных вместе с Иваном Новосельцевым...
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erma
1496633632
У меня уже глаз дергается от сообщений про трансферы Зенита. Напылесосили (реально и потенциально) уже на 3 состава и, видимо, это еще не предел.
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MaxKlim
1496644522
Опять шлак скупают,походу маловато его в команде!Нету,Иванович,Новосельцев,Юсупов,Молло,Кокорин,Эрнани,Рязанцев,Файзулин,+еще два бревна,млять команда целая получается!Зенит такими темпами в ФНЛ скатится
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paracetamol
1496645271
Чем Терентьев лучше Чернова, не понимаю. Ну а со Смольниковым и сравнивать тошно. Надо подождать годик и ничего донским хапугам не платить! Подсунули Новосела, заднескамеечника, мля!
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