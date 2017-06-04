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    Терентьев может сменить «Ростов» на «Зенит»

    Защитник «Ростова» Денис Терентьев во время летнего трансферного окна может стать игроком «Зенита». По информации источника, контракт с 24-летним россиянином может быть подписан уже на этой неделе.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1 миллион евро. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2018 года.

    В нынешнем сезоне Терентьев провел за «Ростов» в РФПЛ 24 матча, в которых заработал три желтые карточки.

    Добавим, что ранее стало известно о переходе в «Зенит» экс-полузащитника донского клуба Кристиана Нобоа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2017 22:46
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 июня 2017, 17:25

      Да пусть Зенит всех ростовчан забирает! Вывеску только сменить придется!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2017, 10:48

      Топовых игроков собираются покупать))) даже завидно становится)

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 5 июня 2017, 09:47

      Чем Терентьев лучше Чернова, не понимаю. Ну а со Смольниковым и сравнивать тошно. Надо подождать годик и ничего донским хапугам не платить! Подсунули Новосела, заднескамеечника, мля!

      0
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 5 июня 2017, 09:35

      Опять шлак скупают,походу маловато его в команде!Нету,Иванович,Новосельцев,Юсупов,Молло,Кокорин,Эрнани,Рязанцев,Файзулин,+еще два бревна,млять команда целая получается!Зенит такими темпами в ФНЛ скатится

      2
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      Рейтинг: +3120

      erma 5 июня 2017, 06:33

      У меня уже глаз дергается от сообщений про трансферы Зенита. Напылесосили (реально и потенциально) уже на 3 состава и, видимо, это еще не предел.

      3
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > erma 5 июня 2017, 09:49

      Тостож...ому и длинноногому новому руководству нужно показать деятельность. В реальном же футболе они НУЛИ!

      0
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 5 июня 2017, 02:41

      А смысл полировать скамью

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 июня 2017, 23:34

      Еще один кандидат на скамью запасных вместе с Иваном Новосельцевым...

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2017, 23:29

      за то теперь никто не бросит камень в огород Зенита у них теперь есть свой воспитанник

      0
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      Рейтинг: +182

      vaenruk 4 июня 2017, 23:29

      И это топовые трансферы под топового тренера чтоб лч брать?серьезно?

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2017, 23:28

      Канунников Нобоа Терентьев кто следующий? а зачем такие игрочишки такому супер-топовому тренеру просто цирк с продолжением одних митрофанушек сменяет другой артист

      3
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