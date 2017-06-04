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    Семин: «Продолжу ли работу в «Локомотиве»? Меня больше волнует будущее и перспективы развития команды»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не думает о своем будущем в московском клубе.

    По итогам нынешнего сезона железнодорожники заняли в турнирной таблице РФПЛ восьмое место и выиграл Кубок России.

    – В понедельник состоится совет директоров «Локомотива». Чего от него ждете?

    – Меня пригласили на заседание. Как раз сегодня возвращаюсь в Москву. Будем разговаривать. Обсуждать, в каком направлении клуб собирается двигаться дальше.

    – Есть уверенность, что продолжите работу в «Локо»?

    – Об этом не думаю. Меня больше волнует будущее «Локомотива», перспективы развития. Вот это, на мой взгляд, самое главное.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2017 19:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 июня 2017, 14:13

      Почему то мне кажется что Палыча уберут , не зря они темнят по поводу его контракта !

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