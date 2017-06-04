Семин: «Продолжу ли работу в «Локомотиве»? Меня больше волнует будущее и перспективы развития команды»

Почему то мне кажется что Палыча уберут , не зря они темнят по поводу его контракта !
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не думает о своем будущем в московском клубе.
По итогам нынешнего сезона железнодорожники заняли в турнирной таблице РФПЛ восьмое место и выиграл Кубок России.
– В понедельник состоится совет директоров «Локомотива». Чего от него ждете?
– Меня пригласили на заседание. Как раз сегодня возвращаюсь в Москву. Будем разговаривать. Обсуждать, в каком направлении клуб собирается двигаться дальше.
– Есть уверенность, что продолжите работу в «Локо»?
– Об этом не думаю. Меня больше волнует будущее «Локомотива», перспективы развития. Вот это, на мой взгляд, самое главное.