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Мелкадзе перешел из «Спартака» в «Тосно»

4 июня 2017, 14:14
11

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе перешел на правах аренды в «Тосно». Об этом сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

«Какая-то определенность с новыми футболистами уже есть, но пока не у всех подписаны контракты. Планируем взять человек шесть-семь. Могу сказать, что Мелкадзе подписал с нами договор на один год с 4 июня, он перешел в аренду. Также подписали Аслана Дудиева«, – сказал Матюшенко.

В минувшем сезоне Мелкадзе провел за «Спартак-2» в ФНЛ 20 матчей, в которых забил девять голов.

«Тосно» в следующем сезоне будет выступать в российской Премьер-лиге.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Тосно Дудиев Аслан Мелкадзе Георгий
Комментарии (11)
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NEON-SM
1496575270
нормально, свои не берут, поехал в тосно, вот так и прошляпят нормальных воспитанников
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oyabun
1496576998
Наберется опыта в аренде годик, возмужает и Добро пожаловать обратно в Спартак!
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Mirex_CSKA
1496583204
Давно слышал про него,играет неплохо,забивает.Думаю в Тосно будет шанс проявить себя.Удачи Георгию.
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hevbn 28
1496584214
Удачи Георгию , а что касается Дудиева он хороший игрок на своем уровне.
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paracetamol
1496584982
Тосна, Сашку берите, Кержакова. Если его из Зенита вытурят.
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Диктор
1496595906
Правильно пусть играет-а там видно будет.Все в руках парня.
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momwig_
1496650976
Бог в помощь... Главное - чтобы там на скамейку не сел, а то вместо практики в ПЛ получится пшик.
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