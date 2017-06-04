Мелкадзе перешел из «Спартака» в «Тосно»

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе перешел на правах аренды в «Тосно». Об этом сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

«Какая-то определенность с новыми футболистами уже есть, но пока не у всех подписаны контракты. Планируем взять человек шесть-семь. Могу сказать, что Мелкадзе подписал с нами договор на один год с 4 июня, он перешел в аренду. Также подписали Аслана Дудиева«, – сказал Матюшенко.

В минувшем сезоне Мелкадзе провел за «Спартак-2» в ФНЛ 20 матчей, в которых забил девять голов.

«Тосно» в следующем сезоне будет выступать в российской Премьер-лиге.