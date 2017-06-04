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    Мелкадзе перешел из «Спартака» в «Тосно»

    Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе перешел на правах аренды в «Тосно». Об этом сообщил генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко.

    «Какая-то определенность с новыми футболистами уже есть, но пока не у всех подписаны контракты. Планируем взять человек шесть-семь. Могу сказать, что Мелкадзе подписал с нами договор на один год с 4 июня, он перешел в аренду. Также подписали Аслана Дудиева«, – сказал Матюшенко.

    В минувшем сезоне Мелкадзе провел за «Спартак-2» в ФНЛ 20 матчей, в которых забил девять голов.

    «Тосно» в следующем сезоне будет выступать в российской Премьер-лиге.

    Источник: ТАСС

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    04.06.2017 14:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 5 июня 2017, 11:22

      Бог в помощь... Главное - чтобы там на скамейку не сел, а то вместо практики в ПЛ получится пшик.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июня 2017, 20:05

      Правильно пусть играет-а там видно будет.Все в руках парня.

      2
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 4 июня 2017, 17:03

      Тосна, Сашку берите, Кержакова. Если его из Зенита вытурят.

      1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 июня 2017, 16:50

      Удачи Георгию , а что касается Дудиева он хороший игрок на своем уровне.

      0
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 4 июня 2017, 16:33

      Давно слышал про него,играет неплохо,забивает.Думаю в Тосно будет шанс проявить себя.Удачи Георгию.

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 4 июня 2017, 14:49

      Наберется опыта в аренде годик, возмужает и Добро пожаловать обратно в Спартак!

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 июня 2017, 14:21

      нормально, свои не берут, поехал в тосно, вот так и прошляпят нормальных воспитанников

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      Рейтинг: +1153

      ВасяК > NEON-SM 4 июня 2017, 19:11

      Дурень,он в аренду ушёл!!!

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > ВасяК 4 июня 2017, 20:24

      Митрюшкин тоже в аренду ушёл сначала, а теперь уже всё

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > NEON-SM 4 июня 2017, 21:15

      Как раз Антона сразу продали зачем то ,никто не понял зачем и почему.

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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA > hevbn 28 5 июня 2017, 17:36

      как я помню,что он оклад себе потребовал побольше,вот его и сослали

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