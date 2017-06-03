Райола: «Ювентус» не прогадал, купив Игуаина за 90 миллионов»

Известный футбольный агент Мино Райола считает необоснованно завышенной цену, которую «Ювентус» заплати «Наполи» за нападающего Гонсало Игуаина. Напомним, что форвард обошелся туринцам прошлым летом в 90 миллионов евро.

«Лично я бы никогда не стал покупать Игуаина за такие огромные деньги. Но стоит признать, что в конечном итоге «Ювентус» оказался прав. Игуаин забивал, его голы позволили команде взять шестое чемпионство подряд, третий Кубок Италии подряд и дойти до финала Лиги чемпионов во второй раз за три года.

Понятно, что такая сделка ослабила «Наполи». Они показывали отличный футбол, но никто не скажет на каком месте они бы закончили этот сезон, если бы не продали Игуаина», – рассказал Райола в интервью Corriere dello Sport.

В прошедшем сезоне Игуаин сыграл в 53 матчах «Ювентуса» во всех турнирах, в которых забил 32 гола.

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