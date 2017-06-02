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    Стерлинг: «Что я могу сказать о Яя Туре? Это машина»

    Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился мнением об одноклубнике Яя Туре, который продлил контракт с «горожанами» на один сезон.

    «Дядя Яя? Ну, что я могу сказать о нем? Он играет на высочайшем уровне, и делает это на протяжении многих лет. Играть с ним на одном поле – одно удовольствие. Некоторые его приемы просто невероятны. От него многому можно научиться. Яя прекрасно контролирует игру и всегда сосредоточен на мяче. Он может играть где угодно и как угодно. Это машина», – считает 22-летний англичанин.

    В минувшем сезоне Туре забил семь голов и отдал три результативные передачи в 31-м матче. Команда Хосепа Гвардиолы завершила сезон в АПЛ на третьем месте в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    02.06.2017 22:40
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