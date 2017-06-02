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    Шишкин набьет татуировку в случае победы сборной России на Кубке конфедераций

    Защитник сборной России Роман Шишкин пообещал сделать татуировку на видном месте в том случае, если национальная команда одержит победу на Кубке конфедераций-2017. Футболист подчеркнул, что сделает тату с названием домашнего турнира.

    – Сейчас модно давать различные обещания на случай большого успеха. На что вы готовы, если победите в Кубке конфедераций?

    – Набью татуировку на видном месте «Кубок конфедераций 2017». У меня еще нет ни одной. И привезу трофей в Воронеж детям.

    Напомним, что на групповом этапе Кубка конфедераций сборная России сыграет с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2017 17:28
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 июня 2017, 09:02

      На шишке набьёт - видное место!

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 3 июня 2017, 20:02

      А если не выйдите из группы, то вам надо всем шишки набить.

      0
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      Рейтинг: +945

      matvei_72 2 июня 2017, 23:42

      а если опять опозорятся он себе шишку набьет ?

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 июня 2017, 20:04

      Придется тебе походить без тату!

      0
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      Рейтинг: +71

      фёдорспартак5 2 июня 2017, 19:59

      конечно вы можете,Пусть эгоизм,И мы летим ...

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 2 июня 2017, 18:34

      какую? кочегар закидывает уголь?)

      1
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      Рейтинг: +1433

      moskowcity-petrv 2 июня 2017, 18:31

      Что-то полезное не судьба пообещать)?то налысо то побреюсь и другая лабуда...подарю миллион дет. дому вот это поступок!а это понты голимые!

      2
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec > moskowcity-petrv 2 июня 2017, 20:23

      Или же наоборот, если мол проиграем, детскому дому миллион. Вот это мотивация, но это уже из раздела фантастики

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 18:24

      А почему бы свой любимый галстук не съесть ?

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 2 июня 2017, 18:02

      Шишкин" хитёр " этим заявлением с экономил на себе место для следующего "тату"

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 2 июня 2017, 17:41

      ....в продолжение мысли....
      а в случае поражения-морду ,ему же.....ха .....ха.......ха....

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