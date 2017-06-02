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  • Шишкин набьет татуировку в случае победы сборной России на Кубке конфедераций

Шишкин набьет татуировку в случае победы сборной России на Кубке конфедераций

2 июня 2017, 17:28
13

Защитник сборной России Роман Шишкин пообещал сделать татуировку на видном месте в том случае, если национальная команда одержит победу на Кубке конфедераций-2017. Футболист подчеркнул, что сделает тату с названием домашнего турнира.

– Сейчас модно давать различные обещания на случай большого успеха. На что вы готовы, если победите в Кубке конфедераций?

– Набью татуировку на видном месте «Кубок конфедераций 2017». У меня еще нет ни одной. И привезу трофей в Воронеж детям.

Напомним, что на групповом этапе Кубка конфедераций сборная России сыграет с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Шишкин Роман
Комментарии (13)
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edw7777
1496414030
Предлагаю на лбу!
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fanchik
1496415732
Шишкин" хитёр " этим заявлением с экономил на себе место для следующего "тату"
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dok66
1496417094
А почему бы свой любимый галстук не съесть ?
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moskowcity-petrv
1496417500
Что-то полезное не судьба пообещать)?то налысо то побреюсь и другая лабуда...подарю миллион дет. дому вот это поступок!а это понты голимые!
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Chesn0k
1496417686
какую? кочегар закидывает уголь?)
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фёдорспартак5
1496422788
конечно вы можете,Пусть эгоизм,И мы летим ...
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Serjoga
1496423078
Придется тебе походить без тату!
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matvei_72
1496436127
а если опять опозорятся он себе шишку набьет ?
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Tostao
1496509358
А если не выйдите из группы, то вам надо всем шишки набить.
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Gullit 76
1496642566
На шишке набьёт - видное место!
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