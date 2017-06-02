Шишкин набьет татуировку в случае победы сборной России на Кубке конфедераций

Защитник сборной России Роман Шишкин пообещал сделать татуировку на видном месте в том случае, если национальная команда одержит победу на Кубке конфедераций-2017. Футболист подчеркнул, что сделает тату с названием домашнего турнира.

– Сейчас модно давать различные обещания на случай большого успеха. На что вы готовы, если победите в Кубке конфедераций?

– Набью татуировку на видном месте «Кубок конфедераций 2017». У меня еще нет ни одной. И привезу трофей в Воронеж детям.

Напомним, что на групповом этапе Кубка конфедераций сборная России сыграет с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики.