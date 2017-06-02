Фурсенко: «Гимн «Зенита» не соответствует задаче команды. В песне должен появиться «Реал»

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко призвал болельщиков придумать новые слова для гимна петербургского клуба. По мнению Фурсенко, нынешний гимн не соответствует задаче сине-бело-голубых.

«Когда я слышу: «Кубок УЕФА наш «Зенит» возьмет и победную песню споет», — мне кажется, гимн не соответствует задаче команды. Мы конкурс откроем, чтобы на ту же музыку, почти с такими же словами… В песне должен появиться «Реал», — сказал Фурсенко.

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