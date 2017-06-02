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  • Фурсенко: «Гимн «Зенита» не соответствует задаче команды. В песне должен появиться «Реал»

Фурсенко: «Гимн «Зенита» не соответствует задаче команды. В песне должен появиться «Реал»

2 июня 2017, 16:36
23

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко призвал болельщиков придумать новые слова для гимна петербургского клуба. По мнению Фурсенко, нынешний гимн не соответствует задаче сине-бело-голубых.

«Когда я слышу: «Кубок УЕФА наш «Зенит» возьмет и победную песню споет», — мне кажется, гимн не соответствует задаче команды. Мы конкурс откроем, чтобы на ту же музыку, почти с такими же словами… В песне должен появиться «Реал», — сказал Фурсенко.

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Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Реал Фурсенко Сергей
Комментарии (23)
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МАКАРШВЕД
1496411857
Такие слова для песни - " сине-бело-ГОЛУБОЙ, что то трогает рукой,не хочу играть с тобой, а хочу играть с РЕАЛОМ"
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порт
1496412630
Совсем сдурел что ли? Не тобой придумано, и не тебе решать о замене слов гимна.
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Чеба
1496412741
Тратим налоги обычных людей! Руководитель БОМЖе-еврей!
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polt
1496413318
И тут Остапа понесло...
Ответить
Nerlinger
1496413398
Давно этого идиота не видно было! Идиоты народ деятельный, посмотрим чего опять наворотит???????
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paracetamol
1496413518
Этот го-нюк пришел команду делать или гимны сочинять!?
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батог
1496414573
" подставим ...опу под Реал"
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FanatSerj
1496415461
Смотрю Фурсенко никуяшеньки не изменился, как генеральный директор сразу же начал с ГЛОБАЛЬНОГО, САМОГО ВАЖНОГО и САМОГО НУЖНОГО.
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"supermax"
1496415603
бля че происходит :D
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Epsilons
1496422688
Фурсенко только вернулся в российский футбол, а я, после нескольких его интервью, уже хочу, чтоб он снова канул в лету.
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