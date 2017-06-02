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    Фурсенко: «Гимн «Зенита» не соответствует задаче команды. В песне должен появиться «Реал»

    Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко призвал болельщиков придумать новые слова для гимна петербургского клуба. По мнению Фурсенко, нынешний гимн не соответствует задаче сине-бело-голубых.

    «Когда я слышу: «Кубок УЕФА наш «Зенит» возьмет и победную песню споет», — мне кажется, гимн не соответствует задаче команды. Мы конкурс откроем, чтобы на ту же музыку, почти с такими же словами… В песне должен появиться «Реал», — сказал Фурсенко.

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    Источник: Известия

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    02.06.2017 16:36
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +762

      sprint5 3 июня 2017, 02:41

      каждый хочет войти в историю или в юмористическую передачу

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 2 июня 2017, 21:44

      терпеть не могу этих системных дебилов, которые закидывают проблемы баблом а в худшем случае, трупами...

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 2 июня 2017, 21:40

      На поле был орал, анал - Зенит порвал 5-0 Реал !

      Фурсенко, давай мне миллион и я весь гимн напишу !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Epsilons 2 июня 2017, 19:58

      Фурсенко только вернулся в российский футбол, а я, после нескольких его интервью, уже хочу, чтоб он снова канул в лету.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 18:21

      Это чо , прикол ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2017, 18:16

      Совсем сбрендил.

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      Рейтинг: +11277

      "supermax" 2 июня 2017, 18:00

      бля че происходит :D

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 июня 2017, 18:00

      Ну, вообще-то, песенка устарела. Однозначно.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 июня 2017, 17:57

      Смотрю Фурсенко никуяшеньки не изменился, как генеральный директор сразу же начал с ГЛОБАЛЬНОГО, САМОГО ВАЖНОГО и САМОГО НУЖНОГО.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 2 июня 2017, 17:42

      " подставим ...опу под Реал"

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