Полузащитник «Фрайбурга» заменит Обамеянга в «Боруссии»

Руководство дортмундской «Боруссии» проявляет заинтересованность в приобретении полузащитника «Фрайбурга» Максимилиана Филиппа, сообщает Sport1.de. Он может стать заменой травмированным Марио Гетце и Марко Ройсу. Команду из Дортмунда также скорее всего покинет этим летом форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

Действующий контракт 23-летнего футболиста с «Фрайбургом» рассчитан до середины 2019 года. В нем прописана и сумма отступных, которая равно 20 миллионам евро.

В прошедшем сезоне Филипп сыграл в 25 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет девять голов и две результативные передачи.