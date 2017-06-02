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    Полузащитник «Фрайбурга» заменит Обамеянга в «Боруссии»

    Руководство дортмундской «Боруссии» проявляет заинтересованность в приобретении полузащитника «Фрайбурга» Максимилиана Филиппа, сообщает Sport1.de. Он может стать заменой травмированным Марио Гетце и Марко Ройсу. Команду из Дортмунда также скорее всего покинет этим летом форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.

    Действующий контракт 23-летнего футболиста с «Фрайбургом» рассчитан до середины 2019 года. В нем прописана и сумма отступных, которая равно 20 миллионам евро.

    В прошедшем сезоне Филипп сыграл в 25 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счет девять голов и две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2017 07:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 2 июня 2017, 10:22

      Ливерпуль тоже покушался! Я думаю его можно смело брать вместе с Нильсем Петерсеном в тандем

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