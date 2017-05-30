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  • Рахимов: «Для игры в чемпионате и Лиге чемпионов «Спартаку» нужно еще как минимум четыре-шесть футболистов»

Рахимов: «Для игры в чемпионате и Лиге чемпионов «Спартаку» нужно еще как минимум четыре-шесть футболистов»

30 мая 2017, 07:20
18

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов выразил мнение, что «Спартаку» на следующий сезон требуется основательно укрепить состав. Специалист отметил наиболее уязвимые места у красно-белых.

«Если «Спартаку» не укрепиться, будет очень сложно играть на два фронта. Никаких рекомендаций я бы давать не стал, но думаю, что им нужно укрепить фланговые позиции, зону центрального полузащитника, центрального защитника. Для игры в чемпионате и Лиге чемпионов нужно еще как минимум 4-6 футболистов», – заявил Рахимов.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун пообещал, что клуб проведет серьезную трансферную кампанию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Рахимов Рашид
Комментарии (18)
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subbotaspartak
1496119973
Хорошо хоть человек Карерре подсказал, А то тот не знал.
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Alex ostrov
1496126541
А чего не 11??
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1496127222
Рахимов начинал многообещающе, пока не выяснилось что ему всё время не хватает 4-6 человек на разные позиции.
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Adekvatt
1496127398
Рашид Рахимов : дали бы мне Спартак на след. сезон, я б его подготовил к ЛЧ , а то поставили какого-то там Карерре.
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макс438
1496127597
Надеюсь не опозорятся, свежо воспоминание о красных позорных днях в ЛЧ.
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xColaz
1496128054
Ключевое слово - минимум! 4-6 явно не хватит. Желательно 8-9 футболистов
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Борз-95
1496128831
"Никаких рекомендаций я бы давать не стал",но стал!)
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pato08
1496134759
____ 4-6?!!! Может все 11? Весь реал мадрид выкупить и как минимум 1/4финала ____
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Д Альбертини
1496140769
Эт почти пол команды)) не хилое такое усиление))
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zenit2012
1496164104
для игры Спартаку в ЛЧ нужны как минимум 11 футболистов))
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