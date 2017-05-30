Рахимов: «Для игры в чемпионате и Лиге чемпионов «Спартаку» нужно еще как минимум четыре-шесть футболистов»

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов выразил мнение, что «Спартаку» на следующий сезон требуется основательно укрепить состав. Специалист отметил наиболее уязвимые места у красно-белых.

«Если «Спартаку» не укрепиться, будет очень сложно играть на два фронта. Никаких рекомендаций я бы давать не стал, но думаю, что им нужно укрепить фланговые позиции, зону центрального полузащитника, центрального защитника. Для игры в чемпионате и Лиге чемпионов нужно еще как минимум 4-6 футболистов», – заявил Рахимов.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун пообещал, что клуб проведет серьезную трансферную кампанию.