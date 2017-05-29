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  • Селюк: «Туре в «Зените» не будет. Он завершает подписание контракта с «Манчестер Сити»

Селюк: «Туре в «Зените» не будет. Он завершает подписание контракта с «Манчестер Сити»

29 мая 2017, 19:16
10

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека в «Зенит». Напомним, питерский клуб близок к назначению главным тренером экс-рулевого английского клуба Роберто Манчини.

«Практически не реально, что Яя Туре будет в «Зените». Я говорил, что Манчини просит в своих клубах купить этого игрока. Роберто будет просить, но Яя практически завершает подписание контракта с «Манчестер Сити». Мне удивительны заявления болельщиков, что зачем команде такой игрок. Он в клубом футболе выиграл все, что можно и везде. В России такого калибра футболиста не было. Видно Гвардиола хуже остальных понимает футбол, раз решил его оставить», – сказал Селюк.

Туре выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Сити Зенит Туре Яя Манчини Роберто Селюк Дмитрий
Комментарии (10)
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shinnik
1496075213
Тебя только и твою чёрную клизму здесь не хватало.
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Обер-КанцлерЪ
1496076173
34-летний негр в Зените точно не нужен. Селюк, кто там ещё у Вас есть в обойме? Называйте фамилии, будем посмотреть !
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dok66
1496076211
Видимо Селюка в Зените обломали , раз он резко поменял вектор своих слов . Да еще и Гвардиолу подставил , что он не понимает футбол . .
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STAFOR13
1496076540
давайте тогда Дрогба и всем кому 34 и более подписывать, в таком возрасте едут только за зарплатой высокой, будут ходить пешком, пускай в Китай сбагривает, Зениту щас вообще нужно строить новую команду на много лет, смысл ток подписания Туре был бы в том, что на него ещё больше болельщиков ходило бы первое время, больше плюсов нет.
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Обер-КанцлерЪ
1496076698
Упростим вопрос - вот его клиенты. футболист/дата рождения Аделейе Айоделе25.12.1988 Алими Джамиу05.10.1992 Афолаби Абдулвахид08.12.1991 Ахиссан Джуниор Лэндри10.11.1996 Билал Абидаль Эрик Силвайн11.09.1979 Богданов Андрей Евгеньевич21.01.1990 Боровец Максим Фёдорович15.04.1992 Да Силва де Соуза Леонардо18.03.1992 Да Силва Соуза Алан09.12.1987 Дин-Конте Абдул Азиз14.01.1993 Диоп Мор Серин29.09.1988 Дишленкович Владимир02.07.1981 Жардан Ион10.01.1990 Зезе Венанс17.06.1981 Зуэла душ Сантуш Жосе Луиш Франсишку03.08.1983 Иванко Виталий Николаевич09.04.1992 Капаррос Руис Эдгар19.03.1997 Кассум Сина Сирима Абдул Джафар30.12.1998 Конате Мохамед12.12.1997 Коне Мохамед Гнотча12.12.1993 Кубик Франтишек14.03.1989 Лоло Игор Александр22.07.1982 Масиэль Соуза Кампос Ричард Данило13.01.1990 Монакелло Гаэтано03.03.1994 Не Марко Таддеи17.07.1983 Приходной Максим Сергеевич27.10.1992 Себаи Сенин18.12.1993 Туре Коло Хабиб19.03.1981 Туре Яя Ньери13.05.1983 Фернандес Артола Даниэль «Дани»20.01.1983 Феруз Ислам10.09.1995 Вопрос - кого из них он протащит в Зенит, пользуясь отличными отношениями с Манчини??? И кто из них реально мог бы пригодиться?
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С@НЁК.
1496078107
Ух слава богу.Отошло.
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diadushka
1496078645
уже одно предложение от зенита должно быть обидным для Туре! "Дожил, уже в Зенит зовут" - огорченно подумал Яя! Где Туре, а где Зенит?
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Voltiz
1496079744
Скоро Манчини скажет, что без супер звёздных футболистов не построить команду ))
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