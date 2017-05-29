Селюк: «Туре в «Зените» не будет. Он завершает подписание контракта с «Манчестер Сити»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека в «Зенит». Напомним, питерский клуб близок к назначению главным тренером экс-рулевого английского клуба Роберто Манчини.

«Практически не реально, что Яя Туре будет в «Зените». Я говорил, что Манчини просит в своих клубах купить этого игрока. Роберто будет просить, но Яя практически завершает подписание контракта с «Манчестер Сити». Мне удивительны заявления болельщиков, что зачем команде такой игрок. Он в клубом футболе выиграл все, что можно и везде. В России такого калибра футболиста не было. Видно Гвардиола хуже остальных понимает футбол, раз решил его оставить», – сказал Селюк.

Туре выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года.