Уилкшир: «Попав в московскую пробку, я был готов слететь с катушек»

Футболист сборной Австралии Люк Уилкшир признался, что в России он так и не привык к столичным пробкам.

«Нигде больше не встречал такого плотного движения, как в Москве. Порой, попав в пробку, я был готов слететь с катушек. В остальном никаких проблем.

Переехать в незнакомую страну – все равно, что работать с новым тренером. Ты просто должен подстроиться, привыкнуть к новым особенностям и требованиям – и все наладится», – заявил Уилкшир.

Напомним, австралиец выступал в России в составе «Динамо» и «Терека». Сборная Австралии примет участие в предстоящем Кубке конфедераций-2017, который пройдет в России.