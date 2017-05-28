Флоренци посвятил стих Тотти, который сегодня завершит 24-летнюю карьеру в «Роме»

Полузащитник «Ромы» Алессандро Флоренци опубликовал в твиттере стих, посвященный одноклубнику Франческо Тотти. Матч 38-го тура против «Дженоа» станет для 40-летнего капитана последним за римский клуб.

«Ты всегда был рядом.

В моих мыслях, где я с самого детства мечтал быть похожим на тебя,

Как и все мальчишки, которые только начинают пинать мяч.

Ты всегда был рядом.

Во время моего дебюта в Серии А мне хватило одного твоего взгляда.

Твои глаза говорили мне: «все будет хорошо».

Ты всегда был рядом.

Когда я забил первый гол в чемпионате, ты сказал мне:

«Спустись на землю, теперь все реально. Теперь ты – один из нас».

Ты всегда был рядом. И всегда будешь рядом.

Рядом со мной, со всем любителями футбола и со всем этим городом», – написал Флоренци.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что городской автобус №10 Рима ездит с надписью «Спасибо, капитан».