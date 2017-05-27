Серия А. «Ювентус» вырвал победу над «Болоньей», «Аталанта» обыграла «Кьево» и вышла в Лигу Европы

В матче 38-го тура Серии А обеспечивший себе чемпионское звание «Ювентус» вырвал победу над «Болоньей» – 2:1. Автором решающего гола на четвертой компенсированной минуте стал Мойс Кин.

В другой встрече «Аталанта» на своем поле одержала минимальную победу над «Кьево» и по итогам сезона заняла четвертое место, дающее право напрямую пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Чемпионат Италии. Серия А. 38-й тур

Болонья – Ювентус – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Таидер, 52; 1:1 – Дибала, 70; 1:2 – Кин, 90+4.

Аталанта – Кьево – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гомес, 52.

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