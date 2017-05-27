Мбаппе признал влияние Зидана на свой футбол

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе рассказал о влиянии на свою карьеру бывшего игрока сборной Франции Зинедина Зидана.

«Зидан для меня был тем, кто влюбил меня в футбол. Да, у меня было еще несколько кумиров, но Зидан был первым среди них.

Сравнение с Анри? Мне нравятся это, но на его месте я не был бы рад. После такой карьеры его сравнивают с 18-летним парнем, который пока еще ничего не добился», – сказал Мбаппе.

Напомним, молодой француз может стать участником самого громкого перехода предстоящего лета. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Реал».