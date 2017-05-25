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  • Глушаков: «На Кубке конфедераций-2017 сделаем все возможное, чтобы на поле выбежала вся страна»

Глушаков: «На Кубке конфедераций-2017 сделаем все возможное, чтобы на поле выбежала вся страна»

25 мая 2017, 19:15
22

Полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что цель национальной команды на Кубке конфедераций-2017 – дойти до финала.

Напомним, турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в период с 17 июня по 2 июля.

– Какая цель на турнире у России?

– Это Кубок. Хотелось бы дойти до финала. Давайте двигаться пошагово. Сначала сыграем один матч, затем второй и так дальше. После третьего я вам скажу, дойдем мы до финала или нет.

– Сможете порадовать болельщиков сборной так, как это сделали в «Спартаке»?

– Будем делать все возможное. Чтобы радовались не только спартаковцы, но и вся страна выбежала на поле.

– Фразу «Глушаков – это похороны» планируете переносить на международный уровень?

– Не задумывался над этим.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Глушаков Денис
Комментарии (22)
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семёнычев
1495729377
Боюсь, что страна может выбежать на поле только для того, чтобы затоптать всё лишнее на стадионе, как это делает английская знать, после игры в Поло... Только там затаптывают ямки и лошадиный навоз, а к нас другой навоз,не лошадиный... А вообще Глушакова неплохо бы врачу уже показать, на предмет психического заболевания, на фоне праздников непрекращающихся..
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ПФК ЦСКА Моscow
1495729415
мне кажется не поэтому поводу болельщики будут на поле выбегать, а вам придется бежать)
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1495730094
Они сделают все чтобы на поле выбежала вся страна и побила их
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panmon
1495730242
Выбежали уже в последнем матче! Если вся страна выбежит - новый стадион будете строить сами!
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maksspartak
1495730670
да уж хорошо если бы это произошло )))
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sерж
1495730804
пиздюлей дать им,рады будут все
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dok66
1495732798
После третьего матча точно скажет , когда будет ясно , что из группы не вышли .
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Obi Wan
1495736989
Играть надо, а не болтать.
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WhiteEgon
1495738769
После КК вся страна выбежит с битами и цепями к вам на поле - отблагодарить за результат и игру )))
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Небесная
1495740640
Как бы вам из страны бежать не пришлось после Кубка Конфедераций
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