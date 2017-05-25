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    Глушаков: «На Кубке конфедераций-2017 сделаем все возможное, чтобы на поле выбежала вся страна»

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков заявил, что цель национальной команды на Кубке конфедераций-2017 – дойти до финала.

    Напомним, турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в период с 17 июня по 2 июля.

    – Какая цель на турнире у России?

    – Это Кубок. Хотелось бы дойти до финала. Давайте двигаться пошагово. Сначала сыграем один матч, затем второй и так дальше. После третьего я вам скажу, дойдем мы до финала или нет.

    – Сможете порадовать болельщиков сборной так, как это сделали в «Спартаке»?

    – Будем делать все возможное. Чтобы радовались не только спартаковцы, но и вся страна выбежала на поле.

    – Фразу «Глушаков – это похороны» планируете переносить на международный уровень?

    – Не задумывался над этим.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.05.2017 19:15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 26 мая 2017, 16:15

      Волна патриотизма.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 26 мая 2017, 13:37

      - напрасно саркастируете!, ОН ещё много кого "похоронит"...в пользу российского футбола!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +675

      kagorich 26 мая 2017, 08:02

      Лишь бы "похороны" нашей сборной не устроили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 25 мая 2017, 22:30

      Как бы вам из страны бежать не пришлось после Кубка Конфедераций

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 25 мая 2017, 21:59

      После КК вся страна выбежит с битами и цепями к вам на поле - отблагодарить за результат и игру )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 25 мая 2017, 21:29

      Играть надо, а не болтать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 20:19

      После третьего матча точно скажет , когда будет ясно , что из группы не вышли .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 мая 2017, 20:11

      Тогда точно ЧМ отберут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1631

      sерж 25 мая 2017, 19:46

      пиздюлей дать им,рады будут все

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 25 мая 2017, 19:44

      да уж хорошо если бы это произошло )))

      1
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