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    Селюк не верит в переход Головина в «Челси»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию об интересе «Челси» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину. Напомним, ранее сообщалось, что лондонский клуб готов заплатить за талантливого россиянина до 20 миллионов фунтов.

    – Если Головин перейдет в «Челси», учитывая, кто владеет лондонским клубом, то парень может кое-чему обучиться у Антонио Конте.

    – Для этого нужно проходить в основной состав…

    – Вот именно. Еще не факт, что Головину дадут тренироваться с основой. Видимо, Слуцкий, живущий сейчас в Англии, дал своему бывшему игроку очень лестные рекомендации. Головин – талантливый полузащитник. Вообще вопросов нет. Но мне сразу же приходит на ум Зинченко.

    – Все-таки, на ваш взгляд, переход Головина в «Челси» возможен?

    – Я в это не верю. Тем более пишут о 20 миллионах фунтах стерлингов… Не готов он для этого уровня.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Головин провел 30 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2017 06:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 25 мая 2017, 01:42

      Ну если проявить себя в Кубок Конфедерации! Шансы будет великими

      0
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 24 мая 2017, 12:28

      скоро поверит парню то всего 21

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 мая 2017, 12:17

      Если в ЛЧ что-то наконец путное покажем при активном участии Головина, тогда можно и переходить. Но тоже неясно, стоит ли в Челси или лучше начать с чего попроще.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 мая 2017, 12:16

      Если в ЛЧ норм покажет - может быть, а пока только еще подающий надежды... Челси уже как то Жиркова купил... думаю второй раз осторожнее будет)

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      Рейтинг: +370

      splint1989 > Аид666 24 мая 2017, 12:45

      Челси Жиркова купил когда он был одним из лучших в России на своей позиции, что с ним стало в Челси все в курсе, Головин это молодой подающий надежды игрок!!! Я сомневаюсь что он перейдет в Челси, и тем более заиграет там(пример все того же Зинченко). Конкуренты у него Канте и Матич(если он будет больше опрником), или Азар и Педро(Виллиан), если ближе к атаке

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      Рейтинг: +370

      splint1989 > splint1989 24 мая 2017, 12:47

      а вот в условном Эвертоне он был бы к месту, тем более туда сватают Смолова, тем более от них вроде как уходит Баркли!!!

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      Рейтинг: +214

      Yurini > splint1989 24 мая 2017, 17:23

      Против них шансов нет у Головина никаких"!

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > splint1989 24 мая 2017, 19:11

      Жиркову не повезло с конкурентом в лице Феррейры, но по мне так, когда Жирков выходил на поле, он там не был слабым звеном или худшим . . . по моему Жирков неплохо себя проявил в Челси, учитывая скока ему выделяли времени на поле . . .

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 10:17

      Г-н Селюк сначала пускай со своим Траоре разберется , прежде чем комментировать возможные трансферы Головина .

      2
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 24 мая 2017, 08:24

      Головину еще сезон надо на уровне поиграть в ЦСКА, обрасти мясом так сказать, тогда можно и в Европу переходить.

      3
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 24 мая 2017, 08:10

      нет ничего невозможного, главное что бы Головин и дальше прогрессировал, а Селюк, это торговец брёвнами, вначале второй части сезона говорил, что никто в ЦСКА не забьёт больше чем Траоре, а щас результат на лицо, у Чалова 15 матчей 6 мяче, у Витиньо 13 матчей 6 мячей и 4 паса, так что у Селюка обида на ЦСКА из-за бревна Траоре)

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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 24 мая 2017, 07:10

      Пусть завидует молча!

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 24 мая 2017, 06:51

      Пусть никто не верит, но надежда у пацана должна быть. Это что ли мечта, всю жизнь бить копытом, дерзай жеребец.

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 24 мая 2017, 06:38

      А что?! Кто-то верит??!!

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