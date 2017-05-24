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Селюк не верит в переход Головина в «Челси»

24 мая 2017, 06:12
14

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию об интересе «Челси» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину. Напомним, ранее сообщалось, что лондонский клуб готов заплатить за талантливого россиянина до 20 миллионов фунтов.

– Если Головин перейдет в «Челси», учитывая, кто владеет лондонским клубом, то парень может кое-чему обучиться у Антонио Конте.

– Для этого нужно проходить в основной состав…

– Вот именно. Еще не факт, что Головину дадут тренироваться с основой. Видимо, Слуцкий, живущий сейчас в Англии, дал своему бывшему игроку очень лестные рекомендации. Головин – талантливый полузащитник. Вообще вопросов нет. Но мне сразу же приходит на ум Зинченко.

– Все-таки, на ваш взгляд, переход Головина в «Челси» возможен?

– Я в это не верю. Тем более пишут о 20 миллионах фунтах стерлингов… Не готов он для этого уровня.

В нынешнем сезоне чемпионата России Головин провел 30 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Челси Головин Александр Селюк Дмитрий
Комментарии (14)
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Docentusa
1495597118
А что?! Кто-то верит??!!
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Дядя Серёжа
1495597872
Пусть никто не верит, но надежда у пацана должна быть. Это что ли мечта, всю жизнь бить копытом, дерзай жеребец.
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Obi Wan
1495599028
Пусть завидует молча!
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STAFOR13
1495602625
нет ничего невозможного, главное что бы Головин и дальше прогрессировал, а Селюк, это торговец брёвнами, вначале второй части сезона говорил, что никто в ЦСКА не забьёт больше чем Траоре, а щас результат на лицо, у Чалова 15 матчей 6 мяче, у Витиньо 13 матчей 6 мячей и 4 паса, так что у Селюка обида на ЦСКА из-за бревна Траоре)
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Dgad
1495603474
Головину еще сезон надо на уровне поиграть в ЦСКА, обрасти мясом так сказать, тогда можно и в Европу переходить.
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dok66
1495610228
Г-н Селюк сначала пускай со своим Траоре разберется , прежде чем комментировать возможные трансферы Головина .
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Аид666
1495617397
Если в ЛЧ норм покажет - может быть, а пока только еще подающий надежды... Челси уже как то Жиркова купил... думаю второй раз осторожнее будет)
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bset
1495617429
Если в ЛЧ что-то наконец путное покажем при активном участии Головина, тогда можно и переходить. Но тоже неясно, стоит ли в Челси или лучше начать с чего попроще.
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евгений сергеевичч
1495618093
скоро поверит парню то всего 21
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_Kesh_Suntar_
1495665759
Ну если проявить себя в Кубок Конфедерации! Шансы будет великими
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