Селюк не верит в переход Головина в «Челси»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию об интересе «Челси» к полузащитнику ЦСКА Александру Головину. Напомним, ранее сообщалось, что лондонский клуб готов заплатить за талантливого россиянина до 20 миллионов фунтов.

– Если Головин перейдет в «Челси», учитывая, кто владеет лондонским клубом, то парень может кое-чему обучиться у Антонио Конте.

– Для этого нужно проходить в основной состав…

– Вот именно. Еще не факт, что Головину дадут тренироваться с основой. Видимо, Слуцкий, живущий сейчас в Англии, дал своему бывшему игроку очень лестные рекомендации. Головин – талантливый полузащитник. Вообще вопросов нет. Но мне сразу же приходит на ум Зинченко.

– Все-таки, на ваш взгляд, переход Головина в «Челси» возможен?

– Я в это не верю. Тем более пишут о 20 миллионах фунтах стерлингов… Не готов он для этого уровня.

В нынешнем сезоне чемпионата России Головин провел 30 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.