Семшов считает, что футбольный бог оказался на стороне тульского «Арсенала»

Помощник главного тренера тульского «Арсенала» Игорь Семшов поделился эмоциями от матча 30-го тура РФПЛ против «Спартака» (3:0). Напомним, эта победа позволила тулякам избежать прямого вылета из чемпионата России.

«К таким матчам обычно не готовятся в плане настроя, поскольку игроки сами понимают, что это матч жизни и смерти. Если ты играешь неудачно, то выскакиваешь из Премьер-лиги. Тем более после неудачного результата матча с «Амкаром» не все зависело от нас. Хорошо все сложилось. Наверное, футбольный бог был на нашей стороне. Наши футболисты качественно играли со «Спартаком» в плане самоотдачи, желания. Ребята играли за «Арсенал», болельщиков, Тулу, своих родных и близких», – сказал Семшов в эфире программы «8-16».

«Арсеналу» предстоят переходные матчи за право играть в РФПЛ против «Енисея».