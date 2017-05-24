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    Семшов считает, что футбольный бог оказался на стороне тульского «Арсенала»

    Помощник главного тренера тульского «Арсенала» Игорь Семшов поделился эмоциями от матча 30-го тура РФПЛ против «Спартака» (3:0). Напомним, эта победа позволила тулякам избежать прямого вылета из чемпионата России.

    «К таким матчам обычно не готовятся в плане настроя, поскольку игроки сами понимают, что это матч жизни и смерти. Если ты играешь неудачно, то выскакиваешь из Премьер-лиги. Тем более после неудачного результата матча с «Амкаром» не все зависело от нас. Хорошо все сложилось. Наверное, футбольный бог был на нашей стороне. Наши футболисты качественно играли со «Спартаком» в плане самоотдачи, желания. Ребята играли за «Арсенал», болельщиков, Тулу, своих родных и близких», – сказал Семшов в эфире программы «8-16».

    «Арсеналу» предстоят переходные матчи за право играть в РФПЛ против «Енисея».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.05.2017 00:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 мая 2017, 13:33

      завтра и узнаем

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 24 мая 2017, 10:13

      Нужно чтобы Енисей насовал арсенальцам полные штаны , чтобы показать , что договорняк -это плохо !

      1
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 24 мая 2017, 09:05

      С каких это пор Федун стал у нас футбольным богом?

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 мая 2017, 07:07

      Игра с Енисеем покажет был договорняк со Спартаком или нет! Мотивация там не меньше должна быть!

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 24 мая 2017, 06:57

      Красноярский край пошире Тулы, ежели Енисей разбушуется...
      Опять же в Туле не одни самовары.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 мая 2017, 05:54

      Семак против Тихонова,интересное дерби,я за Спартак!!!!!!!! Енисей вперед

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 мая 2017, 05:21

      "Хорошо все сложилось.", но если останутся в РПФЛ 6 очков придется отдать уже известно кому... Схемка, обкатанная Уралом...

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 24 мая 2017, 05:15

      С Енисеем будет сложнее, у них мотивация другая.

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