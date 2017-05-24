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  • Семшов считает, что футбольный бог оказался на стороне тульского «Арсенала»

Семшов считает, что футбольный бог оказался на стороне тульского «Арсенала»

24 мая 2017, 00:25
8

Помощник главного тренера тульского «Арсенала» Игорь Семшов поделился эмоциями от матча 30-го тура РФПЛ против «Спартака» (3:0). Напомним, эта победа позволила тулякам избежать прямого вылета из чемпионата России.

«К таким матчам обычно не готовятся в плане настроя, поскольку игроки сами понимают, что это матч жизни и смерти. Если ты играешь неудачно, то выскакиваешь из Премьер-лиги. Тем более после неудачного результата матча с «Амкаром» не все зависело от нас. Хорошо все сложилось. Наверное, футбольный бог был на нашей стороне. Наши футболисты качественно играли со «Спартаком» в плане самоотдачи, желания. Ребята играли за «Арсенал», болельщиков, Тулу, своих родных и близких», – сказал Семшов в эфире программы «8-16».

«Арсеналу» предстоят переходные матчи за право играть в РФПЛ против «Енисея».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак Семшов Игорь
Комментарии (8)
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КЭТиК
1495592135
С Енисеем будет сложнее, у них мотивация другая.
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Аид666
1495592474
"Хорошо все сложилось.", но если останутся в РПФЛ 6 очков придется отдать уже известно кому... Схемка, обкатанная Уралом...
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Mahone
1495594469
Семак против Тихонова,интересное дерби,я за Спартак!!!!!!!! Енисей вперед
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Дядя Серёжа
1495598249
Красноярский край пошире Тулы, ежели Енисей разбушуется... Опять же в Туле не одни самовары.
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Serjoga
1495598868
Игра с Енисеем покажет был договорняк со Спартаком или нет! Мотивация там не меньше должна быть!
Ответить
Alex ostrov
1495605943
С каких это пор Федун стал у нас футбольным богом?
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serhz
1495610022
Нужно чтобы Енисей насовал арсенальцам полные штаны , чтобы показать , что договорняк -это плохо !
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пряник929
1495621984
завтра и узнаем
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