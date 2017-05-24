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    Рейнгольд: «Луческу назвал меня фанатом «Спартака»? Чего он там лепит?»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о главном тренере «Зенита» Мирче Луческу. По словам Рейнгольда, сезон питерского клуба провален именно из-за работы румынского специалиста.

    – «Зенит» остался на третьем месте. Сезон провален из-за главного тренера?

    – Отрыто заявляю, да. А вы слышали, что Мирча Луческу сказал про меня?

    – Да. Он сказал о незаслуженной критике и назвал вас фанатом «Спартака».

    – Какой я ему фанат? Я со «Спартаком» чемпионат и Кубок страны выигрывал. Чего он там лепит? Нашел фаната! Заявляю, что я всегда переживаю за «Спартак», но я же не бездумно наговариваю на «Зенит» и Луческу. Я говорю о фактах. И сезон он завалил – это факт. Кто проводил селекцию? Луческу. По его рекомендациям набирали игроков. И селекцию он завалил. Луческу перепутал первенство Украины и России. В Украине играют две команды, а в России – все.

    А то, что он меня назвал, рекламу мне делает? И без этой рекламы меня пол-России знает. Повторяю, сезон завалил Луческу. У него все виноваты. И судьи, и игроки, и Рейнгольд. Где бы хоть раз такое позволил себе Массимо Каррера? А этот жалуется – судьи плохие, трусы длинные и ветер не в ту сторону дует.

    – На месте руководства «Зенита» вы бы расстались с Луческу?

    – В секунду. Не мне вам говорить, какие задачи перед ним ставились. Самый богатый клуб не только в России, но и в Восточной Европе. Он завалил сезон и пусть терпит критику.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.05.2017 00:12
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 24 мая 2017, 19:37

      Все, пошла жара)) ждем ответа нытика ))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2017, 10:30

      Луческа не знают уже к кому прицепиться. Бред всякий несёт.

      1
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      Рейтинг: +439

      сасас 24 мая 2017, 08:57

      на счёт Луческо полностью соглашусь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 24 мая 2017, 08:36

      Дед наш в теме. )) Надо было еще после слова "лепит" добавить "в натуре" и "волчара позорный". )))

      6
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 24 мая 2017, 08:07

      согласен что главный тренер зенита виноват ,в том какое место занял клуб , и вылета с лиги Европы ,а на остальное мне плевать ,пусть сруьтся между собой

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 мая 2017, 07:16

      верните ему пульт.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 24 мая 2017, 06:59

      "Если человек не болеет за Зенит, он автоматически становится фанатом Спартака" - от Цыгана.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 мая 2017, 05:43

      У него старческий маразм....

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      Рейтинг: +370

      splint1989 24 мая 2017, 03:03

      Все команды играют ахахахахахахха, у нас играют от силы, с большущей натяжкой, 8 команд, а по факту только 3-5!!!!

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 мая 2017, 01:24

      Горбатого лепит! а Орлову фанатом Зенита обзывал! Каков подлетц!!!

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