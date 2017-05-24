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  • Рейнгольд: «Луческу назвал меня фанатом «Спартака»? Чего он там лепит?»

Рейнгольд: «Луческу назвал меня фанатом «Спартака»? Чего он там лепит?»

24 мая 2017, 00:12
10

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о главном тренере «Зенита» Мирче Луческу. По словам Рейнгольда, сезон питерского клуба провален именно из-за работы румынского специалиста.

– «Зенит» остался на третьем месте. Сезон провален из-за главного тренера?

– Отрыто заявляю, да. А вы слышали, что Мирча Луческу сказал про меня?

– Да. Он сказал о незаслуженной критике и назвал вас фанатом «Спартака».

– Какой я ему фанат? Я со «Спартаком» чемпионат и Кубок страны выигрывал. Чего он там лепит? Нашел фаната! Заявляю, что я всегда переживаю за «Спартак», но я же не бездумно наговариваю на «Зенит» и Луческу. Я говорю о фактах. И сезон он завалил – это факт. Кто проводил селекцию? Луческу. По его рекомендациям набирали игроков. И селекцию он завалил. Луческу перепутал первенство Украины и России. В Украине играют две команды, а в России – все.

А то, что он меня назвал, рекламу мне делает? И без этой рекламы меня пол-России знает. Повторяю, сезон завалил Луческу. У него все виноваты. И судьи, и игроки, и Рейнгольд. Где бы хоть раз такое позволил себе Массимо Каррера? А этот жалуется – судьи плохие, трусы длинные и ветер не в ту сторону дует.

– На месте руководства «Зенита» вы бы расстались с Луческу?

– В секунду. Не мне вам говорить, какие задачи перед ним ставились. Самый богатый клуб не только в России, но и в Восточной Европе. Он завалил сезон и пусть терпит критику.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Луческу Мирча Каррера Массимо Рейнгольд Валерий
Комментарии (10)
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APchelov
1495574347
Старый не просто фанат Спартака. Он просто - фанатик
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Nerlinger
1495578258
Горбатого лепит! а Орлову фанатом Зенита обзывал! Каков подлетц!!!
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splint1989
1495584212
Все команды играют ахахахахахахха, у нас играют от силы, с большущей натяжкой, 8 команд, а по факту только 3-5!!!!
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a-rakhmatov
1495593819
У него старческий маразм....
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Дядя Серёжа
1495598381
"Если человек не болеет за Зенит, он автоматически становится фанатом Спартака" - от Цыгана.
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shinnik
1495599367
верните ему пульт.
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Супермачо
1495604170
Дед наш в теме. )) Надо было еще после слова "лепит" добавить "в натуре" и "волчара позорный". )))
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сасас
1495605421
на счёт Луческо полностью соглашусь
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OfaZavr
1495611041
Луческа не знают уже к кому прицепиться. Бред всякий несёт.
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Д Альбертини
1495643843
Все, пошла жара)) ждем ответа нытика ))
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