Рейнгольд: «Луческу назвал меня фанатом «Спартака»? Чего он там лепит?»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о главном тренере «Зенита» Мирче Луческу. По словам Рейнгольда, сезон питерского клуба провален именно из-за работы румынского специалиста.

– «Зенит» остался на третьем месте. Сезон провален из-за главного тренера?

– Отрыто заявляю, да. А вы слышали, что Мирча Луческу сказал про меня?

– Да. Он сказал о незаслуженной критике и назвал вас фанатом «Спартака».

– Какой я ему фанат? Я со «Спартаком» чемпионат и Кубок страны выигрывал. Чего он там лепит? Нашел фаната! Заявляю, что я всегда переживаю за «Спартак», но я же не бездумно наговариваю на «Зенит» и Луческу. Я говорю о фактах. И сезон он завалил – это факт. Кто проводил селекцию? Луческу. По его рекомендациям набирали игроков. И селекцию он завалил. Луческу перепутал первенство Украины и России. В Украине играют две команды, а в России – все.

А то, что он меня назвал, рекламу мне делает? И без этой рекламы меня пол-России знает. Повторяю, сезон завалил Луческу. У него все виноваты. И судьи, и игроки, и Рейнгольд. Где бы хоть раз такое позволил себе Массимо Каррера? А этот жалуется – судьи плохие, трусы длинные и ветер не в ту сторону дует.

– На месте руководства «Зенита» вы бы расстались с Луческу?

– В секунду. Не мне вам говорить, какие задачи перед ним ставились. Самый богатый клуб не только в России, но и в Восточной Европе. Он завалил сезон и пусть терпит критику.