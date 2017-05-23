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    Каррера: «Мне не кажется, что судьи помогали «Спартаку» в минувшем сезоне»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что не согласен с наставником «Зенита» Мирчей Луческу, не раз заявлявшему по ходу сезона, что арбитры принимают большинство решений в пользу красно-белых.

    «Как бы я ответил Луческу на его слова о помощи арбитров «Спартаку» в прошедшем сезоне? Я могу сказать только одно: мне не кажется, что судьи по ходу сезона помогали нашей команде», – сказал Каррера.

    Напомним, сегодня нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба сказал, что ранее никогда не видел такой судейской благосклонности к «Спартаку», как в чемпионате России-2016/17.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2017 16:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3136

      m40 23 мая 2017, 21:17

      Да были ошибки как в пользу Спартака, так и против. Нравится, что Каррера никогда не ноет и не поднимает судейскую тему вообще. А так Спартаку много везло, всё-таки столько матчей по 1-0. С другой стороны- это показатель класса, характера, умение тренера донести мысли до игроков. И еще про везение. В середине 90-х Милан выиграл чемпионат, часто побеждая 1-0, а вроде с разницей больше 2 мяча не побеждал. Да и последние сезоны в МЮ Фергюссон команда часто дожимала соперника или вырывала ничью при посредственной игре. САФ уже тогда выжимал больше из команды.

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 23 мая 2017, 21:10

      В этом году помогали только Зениту,да ещё как.

      4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 мая 2017, 19:59

      Да никто никому не помогал.
      Была одна волевая выстроенная команда.
      Остальные лысого гоняли.

      1
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 23 мая 2017, 19:02

      ЭТО ШЛЮХА ОПЯТЬ ВЫЛЕЗЛА КАКИЕ УРОДЫ В ЭТОЙ КОМАНДЕ ЭТО НАШЛА СВОЕ КОМАНДУ СКОЛЬКО ЭТИМ УРОДАМ ПОМОГЛИ И С УРАЛОМ ДА СО ВСЕМИ А ЭТУ ШЛЮХУ ВООБЩЕ НЕЧЕГО В МОСКВУ ПУСКАТЬ ОН НАШЕЛ СВОЮ КОМАНДУ НЫТИКОВ

      -2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2017, 18:15

      Этих зенитовских нытиков вообще лучше не слушать. Мы - чемпионы и это главное.

      1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 мая 2017, 17:04

      Нормальное судейство-такое говорят слабаки и все,неудачники
      ,играть надо было,а не плакать

      3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 23 мая 2017, 16:58

      Согласен и с Каррерой и Дзюбой, последние пятнадцать лет Спартак в большей степени гнабили, а тут было ровное судейство.

      3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 мая 2017, 16:54

      Это мнение цыгана
      И оно не без изъяна.

      1
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      Рейтинг: +94

      alex ni 23 мая 2017, 16:53

      Наверное единственный человек который этого не заметил. Соглашусь, что впервые см за долгие годы показывал что-то на поле и везение тоже было на их стороне, так что празднуйте и готовьтесь к след сезону.

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 23 мая 2017, 16:43

      всем помогали и мешали, просто кто-то об этом молчит, а кто-то ноет

      6
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > ZenitGunner 23 мая 2017, 16:46

      Ну может не на голову конечно, но посильнее

      2
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