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  • Каррера: «Мне не кажется, что судьи помогали «Спартаку» в минувшем сезоне»

Каррера: «Мне не кажется, что судьи помогали «Спартаку» в минувшем сезоне»

23 мая 2017, 16:24
12

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что не согласен с наставником «Зенита» Мирчей Луческу, не раз заявлявшему по ходу сезона, что арбитры принимают большинство решений в пользу красно-белых.

«Как бы я ответил Луческу на его слова о помощи арбитров «Спартаку» в прошедшем сезоне? Я могу сказать только одно: мне не кажется, что судьи по ходу сезона помогали нашей команде», – сказал Каррера.

Напомним, сегодня нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба сказал, что ранее никогда не видел такой судейской благосклонности к «Спартаку», как в чемпионате России-2016/17.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Луческу Мирча Каррера Массимо
Комментарии (12)
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Чеба
1495546202
Типичные БОМЖи! Ничего удивительного.
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NEON-SM
1495546992
всем помогали и мешали, просто кто-то об этом молчит, а кто-то ноет
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subbotaspartak
1495547682
Это мнение цыгана И оно не без изъяна.
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hevbn 28
1495547933
Согласен и с Каррерой и Дзюбой, последние пятнадцать лет Спартак в большей степени гнабили, а тут было ровное судейство.
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Mahone
1495548258
Нормальное судейство-такое говорят слабаки и все,неудачники ,играть надо было,а не плакать
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OfaZavr
1495552532
Этих зенитовских нытиков вообще лучше не слушать. Мы - чемпионы и это главное.
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SEREGA 64
1495555347
ЭТО ШЛЮХА ОПЯТЬ ВЫЛЕЗЛА КАКИЕ УРОДЫ В ЭТОЙ КОМАНДЕ ЭТО НАШЛА СВОЕ КОМАНДУ СКОЛЬКО ЭТИМ УРОДАМ ПОМОГЛИ И С УРАЛОМ ДА СО ВСЕМИ А ЭТУ ШЛЮХУ ВООБЩЕ НЕЧЕГО В МОСКВУ ПУСКАТЬ ОН НАШЕЛ СВОЮ КОМАНДУ НЫТИКОВ
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shinnik
1495558785
Да никто никому не помогал. Была одна волевая выстроенная команда. Остальные лысого гоняли.
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DZHEK_VOROBEY1987
1495563019
В этом году помогали только Зениту,да ещё как.
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m40
1495563462
Да были ошибки как в пользу Спартака, так и против. Нравится, что Каррера никогда не ноет и не поднимает судейскую тему вообще. А так Спартаку много везло, всё-таки столько матчей по 1-0. С другой стороны- это показатель класса, характера, умение тренера донести мысли до игроков. И еще про везение. В середине 90-х Милан выиграл чемпионат, часто побеждая 1-0, а вроде с разницей больше 2 мяча не побеждал. Да и последние сезоны в МЮ Фергюссон команда часто дожимала соперника или вырывала ничью при посредственной игре. САФ уже тогда выжимал больше из команды.
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