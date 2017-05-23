Каррера: «Мне не кажется, что судьи помогали «Спартаку» в минувшем сезоне»

Да были ошибки как в пользу Спартака, так и против. Нравится, что Каррера никогда не ноет и не поднимает судейскую тему вообще. А так Спартаку много везло, всё-таки столько матчей по 1-0. С другой стороны- это показатель класса, характера, умение тренера донести мысли до игроков. И еще про везение. В середине 90-х Милан выиграл чемпионат, часто побеждая 1-0, а вроде с разницей больше 2 мяча не побеждал. Да и последние сезоны в МЮ Фергюссон команда часто дожимала соперника или вырывала ничью при посредственной игре. САФ уже тогда выжимал больше из команды.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что не согласен с наставником «Зенита» Мирчей Луческу, не раз заявлявшему по ходу сезона, что арбитры принимают большинство решений в пользу красно-белых.
«Как бы я ответил Луческу на его слова о помощи арбитров «Спартаку» в прошедшем сезоне? Я могу сказать только одно: мне не кажется, что судьи по ходу сезона помогали нашей команде», – сказал Каррера.
Напомним, сегодня нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба сказал, что ранее никогда не видел такой судейской благосклонности к «Спартаку», как в чемпионате России-2016/17.