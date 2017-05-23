Каррера: «Мне не кажется, что судьи помогали «Спартаку» в минувшем сезоне»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что не согласен с наставником «Зенита» Мирчей Луческу, не раз заявлявшему по ходу сезона, что арбитры принимают большинство решений в пользу красно-белых.

«Как бы я ответил Луческу на его слова о помощи арбитров «Спартаку» в прошедшем сезоне? Я могу сказать только одно: мне не кажется, что судьи по ходу сезона помогали нашей команде», – сказал Каррера.

Напомним, сегодня нападающий сине-бело-голубых Артем Дзюба сказал, что ранее никогда не видел такой судейской благосклонности к «Спартаку», как в чемпионате России-2016/17.