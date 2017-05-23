Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «Никогда не видел, чтобы судьи благоволили «Спартаку» так, как в этом сезоне»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что в завершившемся розыгрыше РФПЛ арбитры благоволили «Спартаку» как никогда ранее. Тем не менее, игрок петербуржцев подчеркнул, что красно-белые завоевали чемпионский титул своими силами, а не благодаря судейским решениям.

    «Разделяю ли я мнение Александра Кержакова, сказавшего, что «Спартак» победил не за счет чемпионской игры, а больше за счет бойцовских качеств? Раз выиграли, значит выиграли. Чемпионат продолжается тридцать туров, просто так в нем не побеждают. Есть, конечно, много нюансов, о которых сейчас бессмысленно говорить. Проигравшие после драки кулаками не машут. Определенный фарт у «Спартака» был? Да. Команда объединилась? Да. «Зенит» и ЦСКА в этот раз слабее, чем обычно? Да. Но это не умаляет заслуг «Спартака». Он набрал больше очков, победил нас, победил ЦСКА. Я, правда, никогда не видел, чтобы «Спартак» так судили. Благоволили. Но сказать, что он выиграл благодаря судейству, нельзя. Просто в этот год все было сделано так, чтобы выиграл «Спартак».

    Видел, как многие болельщики радовались, они заслужили, заждались. На вершину «Спартак» забрался, посмотрим, как удержится на ней. Следующий сезон будет показательным. Лига чемпионов опять-таки. Мы, надеюсь, будем сильнее. Нам нужно укрепляться. «Зенит» не может третий сезон подряд остаться без титула», – сказал Дзюба.

    Напомним, «Спартак» обеспечил себе победу в чемпионате России за три тура до его завершения. «Зенит» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2017 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии54
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 мая 2017, 20:52

      Хотел стать с Зенитом чемпионом, отсосал! А мы чемпионы и играл Спартак в этом сезоне лучше вас! Проигрывать надо уметь! Вот уж действительно Иуда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 23 мая 2017, 20:10

      В этом году ПРОТИВ Спартака не судили как всегда... конечно если не брать матч опять таки с Зенитом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN 23 мая 2017, 18:44

      дзюбиньо опять с больной головы на здоровую перекладывает....как зенит тащили - так никого больше не тащат...постеснялся бы хоть несознанку пороть - напоминает некоторых украинских политиков - мелет что попало - лишь бы назло...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      slipoi 23 мая 2017, 18:43

      Что-то Дзюба за языком совсем перестал следить. При газпроме проникся духом вседозволенности, как и весь зенит?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Dazdraper 23 мая 2017, 18:41

      Да чё вы накинулись на Артёмку, ушёл из чемпионской команды все дела, хорошо что ушёл, так бы точно не стали чемпионами =D

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2017, 18:02

      Как самим судьи помогали матчи и чемпионства выигрывать это нормально было, а тут ныть принялся как и "полководец" румынский.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 23 мая 2017, 17:40

      Лучше просто молчал как и ранее до этого. И ничего о Спартаке не говорил. В играх Спартака в одном матче по два пенальти в ворота соперника не ставили. По трех игроков противоположной команды не удаляли. Так что Артемка не прав. Это не столько зависть, сколько обида, на самого себя, что принял решение не правильное)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 23 мая 2017, 17:15

      Значит до этого сезона блоговалили другии командам..... Иуда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 мая 2017, 17:14

      И этот сучонок за своим бароном,
      Кто думал, что он станет таким мудозвоном.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      agrmark 23 мая 2017, 17:04

      В семье не без урода!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11