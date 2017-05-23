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  • Дзюба: «Никогда не видел, чтобы судьи благоволили «Спартаку» так, как в этом сезоне»

Дзюба: «Никогда не видел, чтобы судьи благоволили «Спартаку» так, как в этом сезоне»

23 мая 2017, 12:41
55

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что в завершившемся розыгрыше РФПЛ арбитры благоволили «Спартаку» как никогда ранее. Тем не менее, игрок петербуржцев подчеркнул, что красно-белые завоевали чемпионский титул своими силами, а не благодаря судейским решениям.

«Разделяю ли я мнение Александра Кержакова, сказавшего, что «Спартак» победил не за счет чемпионской игры, а больше за счет бойцовских качеств? Раз выиграли, значит выиграли. Чемпионат продолжается тридцать туров, просто так в нем не побеждают. Есть, конечно, много нюансов, о которых сейчас бессмысленно говорить. Проигравшие после драки кулаками не машут. Определенный фарт у «Спартака» был? Да. Команда объединилась? Да. «Зенит» и ЦСКА в этот раз слабее, чем обычно? Да. Но это не умаляет заслуг «Спартака». Он набрал больше очков, победил нас, победил ЦСКА. Я, правда, никогда не видел, чтобы «Спартак» так судили. Благоволили. Но сказать, что он выиграл благодаря судейству, нельзя. Просто в этот год все было сделано так, чтобы выиграл «Спартак».

Видел, как многие болельщики радовались, они заслужили, заждались. На вершину «Спартак» забрался, посмотрим, как удержится на ней. Следующий сезон будет показательным. Лига чемпионов опять-таки. Мы, надеюсь, будем сильнее. Нам нужно укрепляться. «Зенит» не может третий сезон подряд остаться без титула», – сказал Дзюба.

Напомним, «Спартак» обеспечил себе победу в чемпионате России за три тура до его завершения. «Зенит» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (55)
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Аид666
1495533102
Больше Зеню тащили... Че бы там цыган не пел...
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SeniorMoroz91
1495533339
деревяшка голимая растрещалась...2 пенальти пробили за весь чемп...и 22 еще не поставили...уж точно не Зениты ныть за судейство
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vinsent
1495533662
сто % Педун посасывает у кого то из судейского корпуса
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Чеба
1495534830
Спартак - чемпион! Дзюба г....н!
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diadushka
1495535916
Ситуация с зенькой и судьями в этом сезоне были как в сказке про "Репку" Тянули-тянули, да не вытянули!!! Настолько мертвая команда, что даже судьи не смогли помочь! Поэтому, кто бы что ни говорил, но игрочишка в первую очередь молчать должен!
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Диктор
1495538071
Вот она желчь то.И насчет судейства особенно с вами в Питере очень показательно было.
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МАКАРШВЕД
1495540647
Кто бы говорил, ЗЕНИТ за уши тащили в игре с УРАЛОМ, АНЖИ и т.д. и т.п. Сколько Зенит пенальти бил в этом сезоне в отличие от Спартака !!!
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oyabun
1495540815
Иногда лучше промолчать, чем говорить.. Я всё ждал когда же Дзюбишко поздравит не чужой ему клуб. А он вот так вот разродился после долгой паузы. Олигофренчиком..
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Mahone
1495545718
Глупости говорит!!!!!!!!!! Зависть великая вещь!!!!!!!!!1
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NEON-SM
1495547408
лучше бы просто поздравил, конечно самому обидно, убежал за медалями золотыми, а вышло по иронии судьбы вон как. Но всё равно не стоит так писать про судей, уж кому кому но не футболисту зенита, несколько матчей выйграли со скандалом крупным, такой позор на всю страну, конечно футболисты не при чём, за этим делом серьёзные люди стоят, но по факту питерцев возненавидела вся страна
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