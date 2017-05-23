Дзюба: «Никогда не видел, чтобы судьи благоволили «Спартаку» так, как в этом сезоне»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что в завершившемся розыгрыше РФПЛ арбитры благоволили «Спартаку» как никогда ранее. Тем не менее, игрок петербуржцев подчеркнул, что красно-белые завоевали чемпионский титул своими силами, а не благодаря судейским решениям.

«Разделяю ли я мнение Александра Кержакова, сказавшего, что «Спартак» победил не за счет чемпионской игры, а больше за счет бойцовских качеств? Раз выиграли, значит выиграли. Чемпионат продолжается тридцать туров, просто так в нем не побеждают. Есть, конечно, много нюансов, о которых сейчас бессмысленно говорить. Проигравшие после драки кулаками не машут. Определенный фарт у «Спартака» был? Да. Команда объединилась? Да. «Зенит» и ЦСКА в этот раз слабее, чем обычно? Да. Но это не умаляет заслуг «Спартака». Он набрал больше очков, победил нас, победил ЦСКА. Я, правда, никогда не видел, чтобы «Спартак» так судили. Благоволили. Но сказать, что он выиграл благодаря судейству, нельзя. Просто в этот год все было сделано так, чтобы выиграл «Спартак».

Видел, как многие болельщики радовались, они заслужили, заждались. На вершину «Спартак» забрался, посмотрим, как удержится на ней. Следующий сезон будет показательным. Лига чемпионов опять-таки. Мы, надеюсь, будем сильнее. Нам нужно укрепляться. «Зенит» не может третий сезон подряд остаться без титула», – сказал Дзюба.

Напомним, «Спартак» обеспечил себе победу в чемпионате России за три тура до его завершения. «Зенит» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице.