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Касильяс выбирает в пользу «Ливерпуля» из-за Лиги чемпионов

23 мая 2017, 10:54
11

Голкипер «Порту» Икер Касильяс может перебраться в следующем сезоне в Англию. В его услугах проявляет заинтересованность «Ливерпуль». Стоит отметить, что действующий контракт испанца с португальским клубом заканчивается в июне 2017 года.

Известно, что к 36-летнему голкиперу проявляют интерес турецкие, китайские и катарские клубы. Но сам Касильяс хочет поиграть в Европе, на более высоком уровне, принять участие в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Экс-голкипер сборной Испании перешел в «Порту» из «Реала» летом 2015 года. В этом сезоне он провел 45 матчей за «Порту» во всех турнирах.

Источник: AS
Португалия. Примейра Англия. Премьер-лига Трансферы Порту Ливерпуль Касильяс Икер
Комментарии (11)
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SpazMatikus
1495528508
А что если МЮ выиграет лигу европы,разве тогда четвертая команда в чемпионате не отцепляется от лиги чемпионов? Разьясните плис
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zra78
1495528935
Нет,также четыре первых места+МЮ как обладатель (если случится) Лиги Европы
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Чермындыр
1495530423
Мне кажется Касильяс уже не торт
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Rainbringer
1495534940
Сомнительная перспектива. За Порту очень много косячил в этом сезоне. Не лучше Миньоле.
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Vaval
1495537210
К сожалению, но Икер сейчас хуже Миньолета.
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Joke565
1495545687
Касильяс проводит один из лучших сезонов в этом сезоне.Кто думает,что он сейчас плох,можете посмотреть статистику и т.д
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Joke565
1495545792
Икер Касильяс Игры:33 Сухие матчи:19
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Dankaz
1495655034
Икер поможет Ливеру. Тем более бесплатно ))
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