Касильяс выбирает в пользу «Ливерпуля» из-за Лиги чемпионов

Голкипер «Порту» Икер Касильяс может перебраться в следующем сезоне в Англию. В его услугах проявляет заинтересованность «Ливерпуль». Стоит отметить, что действующий контракт испанца с португальским клубом заканчивается в июне 2017 года.

Известно, что к 36-летнему голкиперу проявляют интерес турецкие, китайские и катарские клубы. Но сам Касильяс хочет поиграть в Европе, на более высоком уровне, принять участие в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Экс-голкипер сборной Испании перешел в «Порту» из «Реала» летом 2015 года. В этом сезоне он провел 45 матчей за «Порту» во всех турнирах.