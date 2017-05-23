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    Касильяс выбирает в пользу «Ливерпуля» из-за Лиги чемпионов

    Голкипер «Порту» Икер Касильяс может перебраться в следующем сезоне в Англию. В его услугах проявляет заинтересованность «Ливерпуль». Стоит отметить, что действующий контракт испанца с португальским клубом заканчивается в июне 2017 года.

    Известно, что к 36-летнему голкиперу проявляют интерес турецкие, китайские и катарские клубы. Но сам Касильяс хочет поиграть в Европе, на более высоком уровне, принять участие в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

    Экс-голкипер сборной Испании перешел в «Порту» из «Реала» летом 2015 года. В этом сезоне он провел 45 матчей за «Порту» во всех турнирах.

    Источник: AS

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    23.05.2017 10:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +22

      Dankaz 24 мая 2017, 22:43

      Икер поможет Ливеру. Тем более бесплатно ))

      0
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      Рейтинг: +12

      Joke565 23 мая 2017, 16:23

      Икер Касильяс
      Игры:33
      Сухие матчи:19

      0
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      Рейтинг: +12

      Joke565 23 мая 2017, 16:21

      Касильяс проводит один из лучших сезонов в этом сезоне.Кто думает,что он сейчас плох,можете посмотреть статистику и т.д

      2
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      Рейтинг: +55

      Vaval 23 мая 2017, 14:00

      К сожалению, но Икер сейчас хуже Миньолета.

      0
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 23 мая 2017, 13:22

      Сомнительная перспектива. За Порту очень много косячил в этом сезоне. Не лучше Миньоле.

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 23 мая 2017, 12:07

      Мне кажется Касильяс уже не торт

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 23 мая 2017, 11:42

      Нет,также четыре первых места+МЮ как обладатель (если случится) Лиги Европы

      1
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 23 мая 2017, 11:35

      А что если МЮ выиграет лигу европы,разве тогда четвертая команда в чемпионате не отцепляется от лиги чемпионов? Разьясните плис

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > SpazMatikus 23 мая 2017, 11:41

      Не отцепляется. МЮ будет так же участвовать как и Ливерпуль в ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer > SpazMatikus 23 мая 2017, 13:21

      Был уже такой прецедент в 2005-ом. Ливерпуль выиграл ЛЧ, а в чемпионате занял 5-ое место. В итоге от Англии выступало 5 команд в ЛЧ - МЮ, Челси, Арсенал, Эвертон и Ливерпуль. Правда тогда УЕФА не были готовы к такому повороту событий и заставили Ливерпуль проходить до группового этапа с 1-ого квалификационного раунда, где играют клубы с Фарерских Островов, Гибралтара, Люксембурга, Лихтенштейна и т.д.

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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > Rainbringer 24 мая 2017, 04:13

      Ну тогда я сегодня за МЮ! Давненько в лч не было ни МЮ ни Ливера пора ребятам пошуметь!

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