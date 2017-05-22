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У Нобоа истек срок контракта с «Ростовом»

22 мая 2017, 15:06
20

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа может покинуть клуб. У эквадорского футболиста истек срок контракта с российской командой.

Руководство «Ростова» на данный момент не предлагало 32-летнему хавбеку новое соглашение.

– Ваш контракт с «Ростовом» закончился. Что дальше?

– Пока ничего не могу сказать. Только вчера закончился сезон. Через неделю встречусь с агентом, посмотрим, какие есть варианты.

– «Ростов» вам так и не предложил новый контракт?

– Нет.

– Не объяснили почему?

– Нет, клуб мне ничего не сказал по этому поводу.

– То есть покидаете «Ростов»?

– Пока не знаю.

– Есть интерес со стороны других российских клубов?

– Даже не говорил на эту тему, что-то прояснится через неделю.

В нынешнем сезоне чемпионата России Нобоа провел 26 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Нобоа Кристиан
Комментарии (20)
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Decorhome
1495455203
Куда Бердыевич, туда и он
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dok66
1495457109
Нобоа для Ростова был значимой фигурой . Видимо в команде все не очень хорошо , если до сих ему ничего не сказали .
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hevbn 28
1495459299
Если Кристиан уходит, конечно жаль , хочется поблагодарить Нобоа за то по настоящему крутое время которое он провел в Ростове
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compka
1495459936
Нобоа, Навас, Бухаров и Азмун хорошо вписаны в бердыевский стиль игры. Они его хорошо понимают. Здесь очень многое зависит от судьбы Бердыева. Если он останется, они останутся тоже.
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Томь вперёд
1495460856
Жаль если уйдёт, значимым игроком был! Жена русская, с Бердыевым корефан, должен остаться!
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NEON-SM
1495465343
за счёт него и держится команда, уйдёт и поплывут,мдааа
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Serjoga
1495465825
Бердыев останется-и ему предложат контракт! Уйдет Бердыев и Нобоа за ним! Его будущее решает Бердыев, а не его агент!
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a-rakhmatov
1495466288
Жаль если уйдет Нобоа ....ведь он ключевой игрок Ростова !
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Mahone
1495466691
Думаю оставят его,если Бикеич останется-уйдет вместе с Бердыевым и не только он
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Fan Loko mik
1495469346
Сдается мне, что Бекиич специально слил ЛЕ чтобы сосредоточиться на победе в чемпионате 2018 года, дабы не распылять силы. Поэтому Нобоа должен остаться, он ключевой игрок Ростова!
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