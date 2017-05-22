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    У Нобоа истек срок контракта с «Ростовом»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа может покинуть клуб. У эквадорского футболиста истек срок контракта с российской командой.

    Руководство «Ростова» на данный момент не предлагало 32-летнему хавбеку новое соглашение.

    – Ваш контракт с «Ростовом» закончился. Что дальше?

    – Пока ничего не могу сказать. Только вчера закончился сезон. Через неделю встречусь с агентом, посмотрим, какие есть варианты.

    – «Ростов» вам так и не предложил новый контракт?

    – Нет.

    – Не объяснили почему?

    – Нет, клуб мне ничего не сказал по этому поводу.

    – То есть покидаете «Ростов»?

    – Пока не знаю.

    – Есть интерес со стороны других российских клубов?

    – Даже не говорил на эту тему, что-то прояснится через неделю.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Нобоа провел 26 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.05.2017 15:06
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 22 мая 2017, 21:18

      Кранты Дон-проекту. А жаль, хорошая была команда!

      0
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      Рейтинг: +33

      зуб даю 22 мая 2017, 21:04

      если уйдет - трудно будет найти ему замену. да и дорого... но у нас не принято решать проблемы до их возникновения

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 22 мая 2017, 19:09

      Сдается мне, что Бекиич специально слил ЛЕ чтобы сосредоточиться на победе в чемпионате 2018 года, дабы не распылять силы. Поэтому Нобоа должен остаться, он ключевой игрок Ростова!

      4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 мая 2017, 18:24

      Думаю оставят его,если Бикеич останется-уйдет вместе с Бердыевым и не только он

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 мая 2017, 18:18

      Жаль если уйдет Нобоа ....ведь он ключевой игрок Ростова !

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 мая 2017, 18:10

      Бердыев останется-и ему предложат контракт! Уйдет Бердыев и Нобоа за ним! Его будущее решает Бердыев, а не его агент!

      3
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 22 мая 2017, 18:02

      за счёт него и держится команда, уйдёт и поплывут,мдааа

      2
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 22 мая 2017, 17:17

      Я думаю лучше ему перейти фкТерек как разза такой игрок нужен как ни как,

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 22 мая 2017, 16:47

      Жаль если уйдёт, значимым игроком был! Жена русская, с Бердыевым корефан, должен остаться!

      1
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      Рейтинг: +1297

      compka 22 мая 2017, 16:32

      Нобоа, Навас, Бухаров и Азмун хорошо вписаны в бердыевский стиль игры. Они его хорошо понимают.

      Здесь очень многое зависит от судьбы Бердыева. Если он останется, они останутся тоже.

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