У Нобоа истек срок контракта с «Ростовом»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа может покинуть клуб. У эквадорского футболиста истек срок контракта с российской командой.

Руководство «Ростова» на данный момент не предлагало 32-летнему хавбеку новое соглашение.

– Ваш контракт с «Ростовом» закончился. Что дальше?

– Пока ничего не могу сказать. Только вчера закончился сезон. Через неделю встречусь с агентом, посмотрим, какие есть варианты.

– «Ростов» вам так и не предложил новый контракт?

– Нет.

– Не объяснили почему?

– Нет, клуб мне ничего не сказал по этому поводу.

– То есть покидаете «Ростов»?

– Пока не знаю.

– Есть интерес со стороны других российских клубов?

– Даже не говорил на эту тему, что-то прояснится через неделю.

В нынешнем сезоне чемпионата России Нобоа провел 26 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.