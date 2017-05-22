У Нобоа истек срок контракта с «Ростовом»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа может покинуть клуб. У эквадорского футболиста истек срок контракта с российской командой.
Руководство «Ростова» на данный момент не предлагало 32-летнему хавбеку новое соглашение.
– Ваш контракт с «Ростовом» закончился. Что дальше?
– Пока ничего не могу сказать. Только вчера закончился сезон. Через неделю встречусь с агентом, посмотрим, какие есть варианты.
– «Ростов» вам так и не предложил новый контракт?
– Нет.
– Не объяснили почему?
– Нет, клуб мне ничего не сказал по этому поводу.
– То есть покидаете «Ростов»?
– Пока не знаю.
– Есть интерес со стороны других российских клубов?
– Даже не говорил на эту тему, что-то прояснится через неделю.
В нынешнем сезоне чемпионата России Нобоа провел 26 матчей, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.