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    Месси – лучший бомбардир Примеры, Суарес и Роналду вошли в тройку

    Сезон чемпионата Испании завершился матчами «Барселона»«Эйбар» (4:2) и «Малага»«Реал» (0:2). Победителем турнира в 33-й раз в своей истории стал королевский клуб. Нападающий каталонцев Лионель Месси забил два гола в ворота соперника, увеличив отрыв от Луиса Суареса в гонке бомбардиров, и занял первое место по итогам сезон.

    Топ-5 бомбардиров Примеры:

    1. Лионель Месси, «Барселона» – 37 голов

    2. Луис Суарес, «Барселона» – 28

    3. Криштиану Роналду, «Реал» – 25

    4. Яго Аспас, «Сельта» – 19

    5. Ариц Адурис, «Атлетик» – 16

    Антуан Гризманн, «Атлетико» – 16

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 23:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 23 мая 2017, 18:50

      Вот это результативность, а то Смолов луччий бонбандир 17 голов, офигеть голеодор!!!!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 10:25

      Большой отрыв от второго ! А Роналду привез аж больше 10-ти !

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 22 мая 2017, 05:05

      Первые двое больше, чем 3 наших аутсайдера.

      1
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 22 мая 2017, 00:41

      Молодец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 22 мая 2017, 00:21

      Ожидаемо

      0
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 22 мая 2017, 00:15

      О,дырявый третьим стал,в принципе достойно!

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 мая 2017, 00:03

      Справедливо лучший

      0
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      Рейтинг: +54

      Evklid 21 мая 2017, 23:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      что толку от голов осасунам и прочим,да еще и левых.
      P.S.научитесь считать

      -5
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > Evklid 21 мая 2017, 23:30

      Мысли школьника))

      А Роналду все 25 голов по твоему забил Барсе, Атлетико ?)

      2
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      ...
      Рейтинг: +15

      Трон > pzdc. 21 мая 2017, 23:35

      В натуре

      1
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      Рейтинг: +15

      Трон > Evklid 21 мая 2017, 23:36

      А твой пиздались кому наколотил Малаге?

      0
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > Evklid 21 мая 2017, 23:42

      Ага что толку от голов таким низким командам как осасуны Реал мадрид и прочие.

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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Трон 22 мая 2017, 00:07

      Всё правильно Месси п.здолись,а Роналду чл.носос

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      Рейтинг: +54

      Evklid > pzdc. 22 мая 2017, 05:27

      вы дебилы,где написано,что это про месси?

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