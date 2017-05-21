Месси – лучший бомбардир Примеры, Суарес и Роналду вошли в тройку

Сезон чемпионата Испании завершился матчами «Барселона» – «Эйбар» (4:2) и «Малага» – «Реал» (0:2). Победителем турнира в 33-й раз в своей истории стал королевский клуб. Нападающий каталонцев Лионель Месси забил два гола в ворота соперника, увеличив отрыв от Луиса Суареса в гонке бомбардиров, и занял первое место по итогам сезон.
Топ-5 бомбардиров Примеры:
1. Лионель Месси, «Барселона» – 37 голов
2. Луис Суарес, «Барселона» – 28
3. Криштиану Роналду, «Реал» – 25
5. Ариц Адурис, «Атлетик» – 16
Антуан Гризманн, «Атлетико» – 16
Источник: Бомбардир.ру